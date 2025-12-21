Mit Kind im Wagen: Justine Dippl hatte schweren Autounfall

Justine Dippl hat in ihrer Instagram-Story unter Tränen von einem schweren Autounfall berichtet, den sie und ihre Tochter unversehrt überstanden haben. Als sie aufgrund des hohen Fiebers ihres Kindes auf dem Weg ins Krankenhaus waren, geriet das Auto, in dem die beiden auf der Rückbank saßen, außer Kontrolle und überschlug sich mehrfach. "Gott sei Dank ist meiner Tochter nichts passiert", erklärte Justine sichtlich mitgenommen. Sie selbst habe lediglich ein blaues Auge und Blutergüsse an den Beinen davongetragen. Ein Foto des völlig zerstörten Fahrzeugs, das auf dem Dach lag, veröffentlichte sie ebenfalls und betonte: "Wir haben so ein Glück gehabt."

Der Crash ereignete sich in der Nähe ihres Wohnorts. Justine war nach eigenen Angaben noch nicht angeschnallt gewesen und wurde bei dem Aufprall durch das Fahrzeug geschleudert. Trotz der Wucht des Unfalls blieb sie währenddessen bei Bewusstsein und dachte nur an ihre kleine Tochter, die sicher in einem Kindersitz angeschnallt war. "Es ist eine Sache von einer Sekunde, die dein ganzes Leben verändern kann", stellte Justine klar.

Kurz darauf meldete sie sich erneut bei ihren Fans und gab ein kleines Update. "Wir sind jetzt auf unserem Zimmer angekommen. Kurz durchatmen. Ankommen. Wir sind unglaublich dankbar, dass nichts Schlimmeres passiert ist", schrieb sie in ihrer Story und fügte hinzu: "Heute wurde uns wieder klar, wie schnell sich alles ändern kann und wie viel Schutz wir bekommen haben. Der Schock sitzt noch tief, das kann und will ich nicht schönreden." Momentan sei der Content Creatorin alles zu viel – dennoch bleibe sie stark.

Instagram / justine_dippl Justine Dippl, Reality-TV-Star

Instagram / justine_dippl Justine Dippl, TV-Bekanntheit

Imago Justine Dippl, Dezember 2025