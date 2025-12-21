Noah Schnapp packt aus: So endet Wills Liebesdrama mit Mike

Noah Schnapp (21) macht die Fans von Stranger Things heiß auf das große Finale von Wills Liebesdrama mit Mike. In der Talkshow "Watch What Happens Live" verriet der Schauspieler, dass die Duffer-Brüder die komplizierte Beziehung der beiden Freunde am Ende "richtig gut" auflösen. Im Mittelpunkt steht Wills heimliche Liebe zu seinem besten Freund Mike, gespielt von Finn Wolfhard (22), die in den neuen Folgen ihren emotionalen Höhepunkt erreichen soll. In der Sendung betonte Noah, wie wichtig ihm die Darstellung von Will ist. "Es ist eine echte, authentische Repräsentation eines queeren Kindes in den 80ern", erklärte er.

Bereits in Staffel 4 war angedeutet worden, dass Will in Mike verliebt ist, ohne es offen auszusprechen. In Staffel 5 spricht er sich zunächst bei Robin, gespielt von Maya Hawke (27), aus, nachdem er erfährt, dass sie ebenfalls zur LGBTQ-Community gehört. Parallel entdeckt Will neue telekinetische Kräfte, die laut Noah und Serienschöpfer Matt Duffer als Metapher für seinen Weg zur Selbstakzeptanz dienen. Während Will immer wieder von Angst begleitet wird, soll er im Finale zeigen, dass genau diese Angst seine versteckte Stärke freilegt und ihn zu seiner wahren Identität führt.

Noah selbst findet in Wills innerem Kampf viele Parallelen zu seinem eigenen Leben. In der Talkshow erzählte er, dass er ähnliche Gefühle erlebt hat: "Ich war in meinen besten Freund verliebt, und vielleicht liebt er dich nicht zurück oder fühlt anders." Mit dieser Offenheit schafft der Schauspieler eine Brücke zwischen seiner Figur und den Fans, die sich in Wills Geschichte wiederfinden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Noah Schnapp bei der UK-Sondervorführung von "Stranger Things 5" im Odeon Luxe Leicester Square in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Finn Wolfhard bei PaleyLive’s "Stranger Things" – The Final Season Celebration im The Paley Museum in New York City

Anzeige Anzeige

Getty Images Noah Schnapp bei PaleyLive: "Stranger Things" – The Final Season Celebration im The Paley Museum, New York, 18. Dezember 2025