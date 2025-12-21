Hat "Hochzeit auf den ersten Blick"-Marina Essensgelüste?

Marina, bekannt aus Hochzeit auf den ersten Blick, hat jetzt ganz persönliche Einblicke in ihre Schwangerschaft geteilt. Die TV-Kandidatin, die 2023 in der Kuppelshow mit Robert vor den Traualtar trat, erwartet ihr erstes gemeinsames Baby – und spricht darüber, wie es ihr im Alltag mit Babybauch wirklich geht. Gegenüber Promiflash verrät sie, ob sie – wie viele werdende Mütter – nachts den Kühlschrank plündert oder ungewöhnliche Kombinationen wie saure Gurken mit Schokolade liebt. "Ich hatte von Anfang an keine großen Gelüste", stellt sie klar und bricht damit ein gängiges Klischee über Schwangere.

Von wilden Heißhungerattacken ist bei Marina bisher also nichts zu spüren. Stattdessen beschreibt die werdende Mutter ganz andere Begleiterscheinungen, die sie vor allem in den ersten Monaten ihrer Schwangerschaft beschäftigten: "Anfangs hatte ich stark mit Müdigkeit und Erschöpfung zu tun, die sind aber im vierten Monat weniger geworden." Offenbar kann sie ihren Alltag mittlerweile wieder etwas leichter meistern, während sie sich weiter auf ihr Baby vorbereitet. Wie weit Marina und Robert mit den Vorbereitungen für den Nachwuchs schon sind, behält das Paar bislang allerdings für sich.

Dass sie Eltern werden, machten die beiden erst vor wenigen Tagen öffentlich. Mit einem liebevoll inszenierten Video auf Instagram teilten Marina und Robert die frohe Botschaft mit ihren Fans: In einer weißen Box lagen kleine Würfel, die zusammengesetzt die Worte "Wir werden Eltern" ergaben. Im Hintergrund sorgten ein winziger Strampler und ein Ultraschallbild für zusätzliche Gänsehaut und ließen keinen Zweifel mehr an dem Babyglück des Paares. Zu dem Clip schrieben sie rührend: "Unsere Freude ist unbeschreiblich groß, und jedes Mal, wenn wir an unseren kleinen Engel denken, steigen uns die Freudentränen in die Augen. Wir sind unendlich glücklich."

Instagram / marina.b_hadeb Robert und Marina von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Hochzeit auf den ersten Blick, SAT. 1 Marina und Robert bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2023

Instagram / marina.b_hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Marina und Robert verkünden Schwangerschaft