Pedro Pascal beklagt sich über Kostüm in "The Mandalorian“

Ist das Pedro Pascals (47) im wahrsten Sinne des Wortes schwerste Rolle? Der Schauspieler ist in seiner Laufbahn schon in so einige Rollen geschlüpft. Besondere Bekanntheit erlangte er jedoch vor allem im Rahmen der Serien Game of Thrones, Narcos und The Mandalorian. Für die Star Wars-Serie muss der gebürtige Chilene sich in ein ganz besonderes Kostüm werfen – das ist für Pedro jedoch nicht immer ganz einfach!

"Es ist, als würde ich mir einen Ganzkörperhandschuh mit zusätzlichen Gewichten anziehen", beschreibt der 47-Jährige seine Verwandlung in die Rolle des Din Djarin gegenüber Empire. Doch nicht bloß die Schwere des Kostüms scheint dem Hollywoodstar zu schaffen zu machen – sondern auch die erhebliche Sichteinschränkung! Nicht bloß die Zuschauer können keinen seiner Gesichtsausdrücke erkennen, sondern auch Pedro selbst könne nichts durch die Maske sehen. "Wenn es ein Loch gibt, falle ich rein", scherzt der "The Great Wall"-Star. Damit komme jedoch auch ein guter Aspekt einher. "Es zieht dich so sehr in die Welt hinein, dass sich der Charakter real anfühlt", berichtet er.

Fans dürfen sich freuen: Die dritte Staffel von "The Mandalorian" kommt bereits im März raus! Auf dem Streamingdienst Disney+ können sich die eingefleischten "Star Wars"-Liebhaber dann wieder auf Pedro in seinem ikonischen Kostüm freuen!

Disney Szene aus "The Mandalorian"

Pedro Pascal, 2022

Eine Szene aus "The Mandalorian"

