"Traumkleid": So besonders war Karina Wagners Hochzeitslook

Karina Wagner (29) und Steffen Vogeno haben sich das Jawort gegeben. Im Beisein von Familie und Freunden feierten die Influencer ihre Hochzeit, die wie aus einem Märchen wirkte. Karina, die durch ihre Teilnahme an Make Love, Fake Love bekannt wurde, zog an ihrem besonderen Tag sämtliche Blicke auf sich – vor allem aufgrund ihres spektakulären Brautkleids. Wie die frischgebackene Ehefrau gegenüber Promiflash verriet, wurde ihr Traumkleid von TheBride speziell angefertigt. Obwohl es ursprünglich keine Umstandsmode war, wurde das Kleid umgeschneidert: "Es wurde alles angepasst und auf meine Wünsche geändert, sodass ich am Ende mein Traumkleid tragen konnte."

Das Kleid selbst war eine flatternde A-Linie mit Herzausschnitt, kombiniert mit einer Korsage und fließendem Stoff, der durch feine Spitze veredelt wurde. Leichte Lagen umspielten Karinas Taille und gingen in eine dramatische Schleppe über, die zusammen mit einem transparenten Schleier für einen atemberaubenden Anblick sorgte. Die Spitzen-Details des Kleides verliehen dem klassischen Design einen luxuriösen Charakter, während Tüll für eine schwerelose Eleganz sorgte. Ihr glamouröses Styling mit klassischem Make-up, einem tiefen Chignon und voluminös geföhntem Pony rundete den Look perfekt ab. Steffen setzte ebenfalls modisch Akzente mit einem Anzug in Schwarz, kombiniert mit einer mausgrauen Weste und einer seidigen Krawatte.

Neben der Hochzeit steht für Karina und Steffen bald ein weiteres großes Ereignis an: Die beiden erwarten ihr erstes gemeinsames Baby. Das Paar hatte seine Fans in den vergangenen Monaten immer wieder mit ehrlichen Schwangerschafts-Updates versorgt. "Anstrengend", antwortete die Influencerin zum Beispiel auf die Frage, wie sie sich aktuell in ihrer Schwangerschaft fühlt. Trotzdem zeigte sie sich in einem TikTok-Video gut gelaunt und scherzte: "Mein Bauch ist mittlerweile so rund, dass ich ihn als Ablage für mein Handy benutzen kann. Das gefällt mir." Steffen gab gegenüber der Community ebenfalls Entwarnung: "Ihr geht es gut."

RTL / Kevin Römmer-Kulakow Karina Wagner, TV-Bekanntheit

Instagram / vogeno Steffen Vogeno und Karina Wagner, Dezember 2025

Instagram / valentinakarina Steffen Vogeno und Karina Wagner, September 2025