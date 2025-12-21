Dreh bereut? Das war die riskanteste Rolle von Alia Bhatt

Alia Bhatt (32) hat beim Red Sea International Film Festival in Saudi-Arabien offen über die wohl riskanteste Entscheidung ihrer Karriere gesprochen: ihre Hauptrolle in Sanjay Leela Bhansalis "Gangubai Kathiawadi". Im Festivalgespräch erzählte die Schauspielerin, dass sie trotz ihres Erfolgs großen Respekt vor der Figur hatte und nicht wusste, ob sie deren Tiefe gerecht werden konnte. "Es war eine der riskantesten Rollen, die ich gespielt habe. Ich wusste nicht, ob ich es schaffen würde", sagte Alia laut Times of India. Sie vertraute dabei ganz auf Regisseur Sanjay, mit dem sie eng zusammenarbeitete, und beschrieb die Arbeit als Alles-oder-nichts. Das Gespräch fand im Rahmen ihres Auftritts beim renommierten Festival statt, wo Alia ohne große Pose, aber mit klaren Worten Einblicke in ihren Prozess gab.

Die Rolle der Gangubai, einer vielschichtigen Matriarchin aus Kamathipura, verlangte Alia intensives, emotionales Arbeiten ab – mit Nachwirkungen weit über den Dreh hinaus. "Gangubai Kathiawadi bleibt die Figur, die am längsten auf emotionaler Ebene bei mir geblieben ist", erklärte sie laut Festivalgespräch. Die wuchtige Performance zahlte sich aus: Für ihre Darstellung wurde Alia mit dem National Film Award als beste Schauspielerin ausgezeichnet, ein Meilenstein in ihrer Laufbahn. Gleichzeitig richtete sie den Blick nach vorn: Schon bald steht die nächste Zusammenarbeit mit Sanjay an. In "Love and War" wird Alia an der Seite von Ranbir Kapoor (43) und ihrem "Raazi"-Co-Star Vicky Kaushal vor der Kamera stehen. Der Kinostart ist für März 2026 geplant, mit einem prominenten Ensemble, zu dem Berichten zufolge auch Boman Irani, Bhagyashree Patwardhan, Tusshar Kapoor, Jaaved Jaaferi, Anita Raj und Shefali Shah zählen.

Abseits des grellen Scheinwerferlichts zeigt Alia eine Seite, die Fans an ihr schätzen: Fleiß, Ruhe und Vertrauen in enge kreative Partnerschaften. Die Schauspielerin, die privat mit Ranbir verheiratet ist, spricht selten ausführlich über ihr Familienleben, lässt aber in Momenten wie diesem durchblicken, wie sehr Unterstützung und Verlässlichkeit ihr Schaffen prägen. Während des Lockdowns, so erinnerte sich Ranbir in einem Interview mit News18, habe Alia sogar unermüdlich neue Fähigkeiten erworben. "Meine Freundin Alia ist ein bisschen ein Überflieger, und sie hat wahrscheinlich jeden Kurs gemacht, den es gibt – von Gitarre bis Drehbuchschreiben", verriet Ranbir und gab offen zu: "Ich fühle mich neben ihr immer wie ein Minderleister." Trotz augenzwinkernder Selbstironie schwang in seinen Worten große Bewunderung für die Vielseitigkeit seiner Partnerin mit.

Getty Images Alia Bhatt beim Red Sea International Film Festival 2025 in Dschidda, Dezember 2025

Getty Images Alia Bhatt bei einer Promoaktion für den Film "Gangubai Kathiawadi" in Mumbai, Februar 2022

IMAGO / ZUMA Press Wire Ranbir Kapoor und Alia Bhatt, Mai 2018

