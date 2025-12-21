Jennifer Saro wurde trotz Pille danach schwanger von Inscope

Jennifer Saro (29) hat in der Talkshow "deep und deutlich" offen über eine schicksalhafte Nacht gesprochen, die ihr Leben für immer verändert hat. Die Reality-TV-Bekanntheit berichtete, dass sie in ihren Zwanzigern nach einer kurzen Begegnung mit dem YouTuber Nicolas Lazaridis, besser bekannt als Inscope21 (31), ungeplant schwanger geworden ist. Trotz Verhütungsmaßnahmen, darunter auch die Pille danach, wurde sie schwanger. "Ich habe die Pille danach noch bei der Apotheke eingenommen, aber – das wissen viele nicht – sie wirkt nur, wenn der Eisprung noch nicht war. Und meiner war halt schon", erklärte sie. Jennifer entschied, das Kind zu bekommen, auch wenn der Kindsvater sie nicht unterstützte – weder während der Schwangerschaft noch bei der Geburt.

Zunächst vertraute sie sich ihrer Mutter an, dann informierte sie Niko: "Ich habe erst mit meiner Mama telefoniert und es dann Niko gesagt. Jeder geht anders mit schwierigen Situationen um. Er ist halt nicht so gut damit umgegangen. Wir haben aber darüber gesprochen und ich habe ihm das verziehen." Den Entschluss, ihr Baby zu bekommen, fasste sie früh – auch ohne Rückhalt vom Vater. Später kam die Diagnose: Ihr Sohn lebt mit einer Behinderung.

Rückhalt findet Jennifer vor allem im engsten Familienkreis. Die Influencerin erzählt, wie stark sie von ihrer Mutter geprägt wurde: "Ich wurde sehr gläubig erzogen. Meine Mama hat jeden Abend mit mir gebetet. Sie hat immer gesagt, es gibt eine höhere Macht. Sie meinte, du hast alles gemacht, was du machen konntest. Es ist jetzt einfach dein Schicksal. Das Kind will einfach auf die Welt kommen."

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro und ihr Sohn, genannt Keksi

YouTube / InscopeLifestyle Jennifer Saro und Inscope21

Instagram / jennifersaro Inscope21 mit seinem Sohn Keksi, Juli 2025