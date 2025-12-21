Brooklyn Beckham fehlt: Familienstreit entzweit die Beckhams

Während die Beckhams die Feiertage im Vereinigten Königreich planen, dürfte es das erste Weihnachten ohne Brooklyn Peltz-Beckham (26) werden – und das trifft vor allem seine kleine Schwester Harper. Wie mehrere Medien berichten, vermisst Harper ihren großen Bruder und auch Schwägerin Nicola Peltz (30) in diesen Tagen besonders. Brooklyn, der in Los Angeles lebt, soll die Festtage voraussichtlich in Miami mit Nicolas Familie verbringen, während Victoria Beckham (51) und David Beckham (50) mit Romeo und Cruz (20) in England feiern. Zwischen den Familienlinien herrscht Funkstille, gemeinsame Auftritte gab es seit dem Boxing Day 2024 nicht mehr. Für Fans der berühmten Familie stellt sich damit die Frage: Kommt es an Weihnachten zumindest zum Telefonat?

Laut dem Evening Standard, der sich auf einen Bericht der Sun beruft, versucht Victoria derzeit, für Harper und die Großeltern den Rücken gerade zu halten. "Harper vermisst ihren Bruder und seine Frau Nicola", heißt es. Besonders schmerzlich: Brooklyn blieb in diesem Jahr mehreren großen Familienterminen fern – von den runden Geburtstagen seiner Eltern über die Premiere von Victorias Netflix-Doku bis hin zu Davids jüngst gefeierter Ritterwürde. Auf Social Media gab es keine Glückwünsche, mit einer Ausnahme: Im Juli gratulierte Brooklyn Harper öffentlich zum 14. Geburtstag. Hinter den Kulissen hoffen Victorias Mutter Jackie und Davids Mutter Sandra auf ein Lebenszeichen zu Weihnachten; beide sollen "sehr traurig" sein, ihren Enkel nicht zu sehen. "Victoria hofft, dass Brooklyn wenigstens seine Großeltern zu Weihnachten anruft.", zitiert dieSun eine Quelle.

Abseits der Schlagzeilen bleibt die Familienbande komplex und zutiefst persönlich. Harper galt lange als besonders eng mit Brooklyn verbunden; er soll viel Zeit bei Victorias Eltern Jackie und Tony verbracht haben, während Sandra Beckham ihn in weiten Teilen seiner Kindheit betreute. Auf Instagram zeigten sich zuletzt kleine Signale der Verbundenheit: David teilte ein Foto von Brooklyn als Rückblick auf frühere Titelmomente, Cruz postete ebenfalls eine Erinnerung aus "besseren Zeiten". Offiziell folgen sich die Brüder und Brooklyn aktuell nicht, doch im Familienkreis ist die Hoffnung auf einen simplen Anruf groß – vor allem bei denen, die ihn als Kind an die Hand genommen haben. Für die Jüngste der Familie wäre es das vielleicht größte Geschenk.

Anzeige Anzeige

Imago Brooklyn Beckham, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham, Februar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / victoriabeckham Cruz Beckham, Brooklyn Peltz-Beckham, Romeo Beckham und Davic Beckham