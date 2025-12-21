Jennifer Lopez' drastischer Gewichtsverlust weckt Sorgen

Jennifer Lopez (56) sorgt mit einem auffällig schmalen Look für Gesprächsstoff – und für Sorge. Die Schauspielerin nahm für die Verfilmung von "Kiss of the Spider Woman" unter der Regie von Bill Condon (70) deutlich ab, gedreht wurde im April 2024 inmitten der Trennung von Ehemann Ben Affleck (53). Bereits bei der "Atlas"-Premiere in Los Angeles im Mai fiel ihr wesentlich zierlicherer Körperbau auf. Nun berichten Insider dem Magazin OK!, das Timing und die Intensität ihrer Vorbereitung hätten in ihrem Umfeld Alarm ausgelöst. Während Jennifer die Transformation als Teil ihrer Rollenarbeit beschreibt, fürchten manche, sie habe die harte Arbeit genutzt, um den privaten Schmerz nicht fühlen zu müssen.

Jennifer widersprach öffentlich einem Zusammenhang mit ihrem Privatleben und erklärte, die Gewichtsreduktion sei künstlerischer Anspruch gewesen. Gegenüber Gayle King (70) bei "CBS Sunday Morning" sagte sie: "Ich wurde für die Rolle sehr dünn. Ich wollte verkörpern, wie dieser Old-Hollywood-Musical-Filmstar war, und es gab eine Zartheit an ihnen und ebenso eine freche, kräftige Seite." Hinter den Kulissen hätten Beobachter von monatelangem Tanztraining, strenger Diät und endlosen Proben berichtet – ein Pensum, das selbst ohne private Turbulenzen an die Substanz gehen kann.

Doch nicht nur die neuen Filmprojekte und die Trennung machen der Sängerin zu schaffen. Vor rund einer Woche wurde bekannt, dass Ojani Noa (51), ihr erster Ehemann, mit schweren Vorwürfen an die Öffentlichkeit ging. In einem langen Instagram-Post behauptete der ehemalige Kellner, Jennifer habe ihn während der Ehe mit P. Diddy (56) betrogen. Zudem warf er ihr vor, ihn und seine Reputation durch einen jahrelangen Rechtsstreit um angebliche Sex-Tapes ruiniert zu haben. Ojani erklärte: "Jennifer und ihre Mutter haben mich wegen eines Tapes verklagt, das gar nicht existierte." Über die neuen Anschuldigungen schwieg Jennifer weiter. Insider vermuteten, dass der öffentliche Wirbel um die Negativ-Schlagzeilen einen Einfluss auf Jennifers seelisches Gleichgewicht gehabt haben könnte.

Getty Images Jennifer Lopez bei der Women in Entertainment Gala im Beverly Hills Hotel, Dezember 2025

Instagram / jlo Jennifer Lopez beim Dreh von "Kuss der Spinnenfrau"

Getty Images Jennifer Lopez und P. Diddy, September 2000

