Micha verbannt: Ryan verrät Detail zur Sommerhaus-Reunion

Bei der großen Reunion von Das Sommerhaus der Stars kam es zu einer ungewöhnlichen Konstellation: Realitystar Michael Klotz (27) war nicht mit den anderen im Studio, sondern nur per Zuschaltung dabei. Der Grund: Ex-Partnerin Edda Pilz (24) wollte keinesfalls mit Michael in einem Raum sitzen und bat die Produktion um eine getrennte Platzierung. Das Team erfüllte diesen Wunsch – zunächst. Ryan Wöhrl erinnert sich gegenüber Promiflash an ein kleines Detail: "Die haben ihn ja sozusagen weggeschaltet, aber als die Show dann vorbei war, ist er sofort in den Raum gekommen. Das war dann voll random."

Ryan berichtete außerdem, dass sich mehrere Kandidaten fragten, weshalb nicht Edda zugeschaltet wurde, wenn ihr die räumliche Trennung doch so wichtig war. Schließlich sei es ihr Wunsch gewesen, Michael nicht persönlich zu begegnen. "Eigentlich fand ich es ein bisschen fragwürdig, warum jetzt zum Beispiel Micha dazugeschaltet wurde. Warum nicht Edda? Also, das ist schon ein bisschen unfair, weil sie will ja nicht mit ihm im Raum sitzen. Da kann er ja nichts für", wunderte sich der Realitystar gegenüber Promiflash. Nach Ryans Schilderung wurde Michael während der Aufzeichnung auf einem Bildschirm eingeblendet, betrat den Raum aber direkt nach Ende der Show, was die Runde irritiert habe.

Schon vor einigen Wochen hatte Michael auf Instagram seine ganz eigene Sicht auf die Situation geteilt. Er behauptete, das Verhalten von Edda sei ein "Machtspiel" gewesen. "Am Tag des Drehs rief mich ein Bekannter an und sagte: 'Schade, dass du beim Wiedersehen nicht dabei bist'. Ich meinte nur: 'Hä, was redest du, ich bin doch unterwegs?'", erklärte der Realitystar. Er warf der Influencerin vor, allen erzählt zu haben, er würde gar nicht auftauchen. Sobald Michael dann per Zuschaltung bei den anderen Kandidaten zu sehen war, habe Edda nach seinen Worten sichtlich die Fassung verloren: "Völlige Entgleisung und direkter Mood-Switch. Fröhlichkeit aus und Opferhaltung an."

Collage: Instagram / michael.ktz, Instagram / ryanwoe Collage: Michael Klotz und Ryan Wöhrl

RTL Mich Klotz, Edda Pilz, Ryan Wöhrl und Lina im "Sommerhaus der Stars"

RTL Edda Pilz und Michael Klotz, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2025