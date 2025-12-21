Hat "Hochzeit auf den ersten Blick"-Marina schon Babynamen?

Marina und Robert lassen ihre Fans weiter an ihrem Babyglück teilhaben – diesmal mit einem spannenden Geheimnis. Im Interview mit Promiflash verrät das Hochzeit auf den ersten Blick-Paar, dass es bereits das Geschlecht des Babys kennt: "Wir wissen schon das Geschlecht und möchten das erst mal noch für uns behalten." Wann und wo sie diese Details mit ihrer Community teilen werden, möchten sie aber ganz bewusst noch offenlassen.

Auch beim Namen haben die werdenden Eltern längst eine Entscheidung getroffen. "Der Name steht schon seit Langem fest, aber auch diesen möchten wir noch für uns behalten", erklärte Marina im Gespräch mit Promiflash. Damit machen die Eheleute klar, dass sie den Zauber der ersten Monate zu zweit genießen wollen, während die Community sich mit kleinen Hinweisen begnügen muss. Der sanfte Tease zeigt: große Schritte, aber in ihrem Tempo.

Vor wenigen Tagen hatten die beiden mit einem besonderen Video die Schwangerschaft öffentlich gemacht. Auf Instagram öffneten sie eine weiße Box, in der kleine Würfel die Worte "Wir werden Eltern" bildeten. Im Hintergrund waren ein winziger Strampler und ein Ultraschallbild zu sehen. Damit bestätigten sie, worauf die Zuschauer und Freunde schon lange gehofft hatten. In einem offenen Statement teilten sie zudem ihre Gefühle: "Unsere Freude ist unbeschreiblich groß, und jedes Mal, wenn wir an unseren kleinen Engel denken, steigen uns die Freudentränen in die Augen. Wir sind unendlich glücklich", schrieben Marina und Robert voller Stolz.

Sat.1 / Christoph Assmann Marina, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2023

Instagram / marina.b_hadeb Robert und Marina B. von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2023

Instagram / robert_hadeb.2023 Marina und Robert, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2023