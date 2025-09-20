Start für "Ninja Warrior Germany Kids Academy" steht fest

Die Fans von Ninja Warrior Germany können sich auf ein neues Abenteuer freuen – und diesmal stehen Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt. Wie DWDL mitteilte, startet am 12. Oktober die "Ninja Warrior Germany Kids Academy" bei TOGGO und bietet elf junge Athletinnen und Athleten zwischen zwölf und 15 Jahren die Chance, an ihre Grenzen zu gehen. Im Kölner Blackfoot Beach treten sie in einem intensiven Trainingscamp an, bei dem spektakuläre Hindernisse und fordernde Übungen nicht fehlen dürfen. Gecoacht werden sie von bekannten Ninja-Stars wie Melanie Schmidt, Ada Theilken, Lukas Homann und Moritz Hans (29). Das große Highlight: Nur die vier Besten schaffen es ins Finale und in den legendären Parcours des Originals.

Die neue Reality-Doku unterscheidet sich bewusst von bisherigen Versionen für Kinder. Neben sportlichen Herausforderungen liegt der Fokus auf der persönlichen Entwicklung der Teilnehmer. Die Kinder und Jugendlichen lernen im Camp, als Team zusammenzuarbeiten, gemeinsam Entscheidungen zu treffen und sich gegenseitig zu unterstützen. Angeleitet und begleitet werden sie von Camp-Chefin Jessica Schöne, die mit Einfühlungsvermögen und Erfahrung zur Seite steht. Über Plattformen wie toggo.de, die TOGGO App und RTL+ können die Folgen bereits eine Woche vor der TV-Premiere gestreamt werden – die erste Episode ist online schon ab dem 5. Oktober verfügbar.

Jessica, bekannt aus Formaten wie "Secrets of Schloss Einstein", hat sich bereits in der Moderation von Jugend- und Kinderprojekten bewährt. Bei diesem neuen Spin-off von "Ninja Warrior Germany" vereint sie nun Unterhaltung mit wichtigen Botschaften zu Freundschaft, Zusammenarbeit und Mut. Das Finale wird zudem von den beliebten Moderatorinnen und Moderatoren Jan Köppen (42), Frank Buschmann (60) und Laura Wontorra (36) begleitet, die den Kindern zur Seite stehen. Produziert wird die Show wie das Original von den RTL Studios, und es bleibt abzuwarten, welche bewegenden und spannenden Momente die Nachwuchs-Ninjas erleben werden.

ActionPress/Thomas Burg Jan Köppen und Laura Wontorra für "Ninja Warrior Germany"

Thomas Burg / ActionPress Jan Köppen, Laura Wontorra und Frank Buschmann im Studio

Getty Images Frank Buschmann und Jan Köppen, "RTL Turmspringen" 2023

