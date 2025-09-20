Neue Familienfotos zeigen Bruce Willis mit seinen Töchtern

Scout Willis (34) hat auf Instagram eine Sammlung berührender Familienfotos veröffentlicht, die Einblicke in ihr Leben und die besondere Verbindung zu ihrem Vater Bruce Willis (70) geben. Auf einem der Schnappschüsse sieht man die Musikerin, ihren Vater Bruce und ihre Schwester Tallulah (31) strahlend auf einem Gartenmöbel sitzen. Die drei wirken entspannt und glücklich. "Verspätete Grüße aus einem Sommer voller Wunder", schrieb der Promispross dazu. Auf weiteren Bildern ist auch ihre Mutter Demi Moore (62) zu sehen, mit der Scout und Tallulah lachend am Küchentisch sitzen und Domino spielen.

Nicht nur die Familie war Teil von Scouts Einblicken in ihren Sommer, auch Schauspieler Thomas Doherty (30) fand sich in ihren Fotos wieder. In einem Screenshot eines Videochats wirken die beiden sehr vertraut. Gerüchten zufolge sollen die beiden ein Paar sein. Erst vor Kurzem wurden sie laut den Berichten von People gemeinsam in West Hollywood gesichtet.

Die Familie Willis zeigt sich in letzter Zeit besonders nahbar und vereint inmitten der Herausforderungen, die Bruce' Diagnose mit frontotemporaler Demenz mit sich bringt. Erst vor Kurzem verriet Emma Heming (47), Bruce' zweite Ehefrau, dass der Schauspieler nicht mehr mit ihr und den gemeinsamen Töchtern in einem Haus wohnt. "Bruce würde wollen, dass die Mädchen in einem Zuhause leben, das auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, nicht auf seine."

Instagram / scoutlaruewillis Tallulah Willis und Scout Willis mit ihrem Vater Bruce Willis, 2025

Instagram / scoutlaruewillis Tallulah Willis und Demi Moore, 2025

Imago Bruce Willis und Emma Heming Willis, 2023