Name verraten: Teresa Palmers fünftes Baby ist auf der Welt

Teresa Palmer (39), bekannt aus Filmen wie "Warm Bodies" und "I Am Number Four", hat erneut Grund zur Freude: Sie und ihr Ehemann Mark Webber (45) begrüßten am Freitagmorgen ihre Tochter Lotus Bloom Palmer auf der Welt. Das kleine Mädchen wurde um 5:40 Uhr mit einem Gewicht von 3,7 kg geboren, wie die Schauspielerin ihren Fans auf Instagram mitteilte. Mit Lotus zählt das Paar nun sechs Kinder zu seiner Patchwork-Familie, darunter Marks Sohn aus einer früheren Beziehung sowie die gemeinsamen Kinder Bodhi Rain, Forest Sage, Poet Lake und Prairie Moon.

Teresa teilte auf Social Media emotionale Bilder der Geburt und der ersten Begegnung zwischen Lotus und ihren Geschwistern. Besonders bewegend waren Fotos der glücklichen Eltern, die sichtlich stolz auf den Neuzugang in ihrer Familie sind. Die Geburt fand im Rahmen einer Wassergeburt zu Hause statt, unterstützt von einem vertrauten Team, das Teresa in höchsten Tönen lobte. Mit Worten wie "der Geburtstraum" zeigte sie sich dankbar für die Unterstützung ihrer Hebammen und einer Geburtsfotografin, die bereits zum vierten Mal an ihrer Seite war. Viele Prominente gratulierten der Familie zu ihrem Glück, darunter die Models Megan Gale und Lindy Klim.

Die Geburt von Lotus Bloom ist ein freudiger Abschluss eines emotionalen Kapitels für Teresa, die im vergangenen Jahr eine Fehlgeburt erlitten hatte. Die gebürtige Australierin bezeichnete ihre erneute Schwangerschaft zuvor als Geschenk und war überwältigt von Dankbarkeit. Teresa und Mark, die seit 2013 verheiratet sind, hatten bei ihrem ersten Date schon davon geträumt, eine Großfamilie zu gründen. Trotz des Trubels in einer sechsfachen Elternschaft scheint das Paar in der Mischung aus familiärem Chaos und Liebe angekommen zu sein, wie Teresa mit viel Humor in der Vergangenheit verriet.

Getty Images Teresa Palmer, Schauspielerin

Getty Images Mark Webber und Teresa Palmer im Jahr 2017

Instagram / teresapalmer Teresa Palmer mit ihrer Familie

