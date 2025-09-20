So süß feierten Patrice und Daniel Aminati Charlys B-Day

Die Geburtstagsfeier für Charly Malika, die Tochter von Patrice und Daniel Aminati (52), war ein wahr gewordener Kindertraum. Anlässlich ihres dritten Geburtstags erfüllte das Ehepaar seiner Kleinen den größten Wunsch, wieder auf Pferdchen Gustav zu reiten. Wie der Moderator auf Instagram berichtet, ging dieser Traum in Erfüllung: "Gustav begrüßte Charly auch noch mit einem goldenen Einhorn. Und nicht nur das: Happy der Clown war da, Fips der Drache und viele andere vergnügte Kinder." Das Fest fand in einem Familienhotel im Erzgebirge statt und ließ offenbar nichts zu wünschen übrig.

In seinem Instagram-Post teilte der stolze Familienvater niedliche Fotos des aufregenden Tags. Auf einem Bild strahlen alle drei Aminatis voller Glück, während Daniel eine Torte mit drei Kerzen in die Kamera hält. Das Einhorn entpuppt sich auf den Schnappschüssen als Pony mit einem Plüschhorn auf der Stirn. Über diesen Scherz amüsiert sich auf den Bildern die ganze Familie. Die Fans des Sängers sind begeistert von den Aufnahmen und gratulieren der Dreijährigen in den Kommentaren herzlich zu ihrem Geburtstag.

Für Patrice und Daniel steht die Familie stets im Mittelpunkt. Besonders seit der Krebsdiagnose der 30-Jährigen zeigen sich die Ehepartner immer wieder als eingespieltes Team. Charly halten die TV-Bekanntheiten aus den schwierigen Angelegenheiten allerdings heraus. Ein Fan fragte die Mutter des Kleinkindes kürzlich auf Social Media, wie viel sie von der Erkrankung ihrer Mama wüsste, woraufhin Patrice antwortete: "Glücklicherweise kaum. Das liegt aber auch an unserem familiären Zusammenhalt."

Instagram / danielaminati Charly, Patrice und Daniel Aminati, September 2025

Instagram / danielaminati Daniel, Charly und Patrice Aminati

Instagram / patrice.eva Daniel und Patrice Aminati