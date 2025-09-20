"Alles was zählt"-Fans bangen um Urgestein Richard Steinkamp

Müssen Alles was zählt-Fans sich etwa bald von einem geliebten Charakter verabschieden? Innerhalb der Vorabendserie spielt sich derzeit ein waschechtes Drama um Richard Steinkamp (Silvan-Pierre Leirich, 64) ab. Richard erlitt einen Herzinfarkt und die Folgeschäden beeinträchtigten seine Herzfunktion so sehr, dass nun die Gefahr eines weiteren Infarkts besteht – diesen würde er vermutlich nicht überleben. Die Fans sind im Netz von derart düsteren Aussichten entsetzt. Unter den Instagram-Posts der Serie bangen sie um den Publikumsliebling. "Ohne Richard? Das geht überhaupt nicht, Simone und der Papa gehören zusammen, nichts darf sie trennen, auch keine Drehbuchschreiber", stellt ein User klar. Auch wenn noch nicht klar ist, was mit Richard passiert, scheinen einige sich schon sicher zu sein: "Oh Gott, ich habe so geheult. Ich glaube, Papa steigt aus. Wie soll man das denn wieder hinbekommen mit der Herzschädigung?"

Ganz sollten die Fans die Hoffnung aber nicht aufgeben, denn unerwartete Wendungen sind die Spezialität der "Alles was zählt"-Autoren. Das Kommen und Gehen der Charaktere ist aber nichts Neues oder Ungewöhnliches. Allein in diesem Jahr schlossen sich zahlreiche neue Figuren dem Cast an. Erst vor wenigen Wochen wechselte Schauspieler Daniel Noah von GZSZ zu "Alles was zählt". Er übernimmt die Rolle von Jan Köster, einem früheren Mitstudenten von Vanessa (Julia Augustin, 38). Zudem dürfen Fans sich im Dezember auf einen bekannten Gaststar freuen: Tennisstar Sabine Lisicki (35) wird in drei Folgen zu sehen sein. Für sie ein wahr gewordener Traum, wie sie RTL erzählte: "Ich habe tatsächlich schon damals die allererste Folge von AWZ gesehen! Und wir sind auf dem Tennisplatz – das ist ja mein Zuhause!"

Sollte Richard-Darsteller Silvan-Pierre "Alles was zählt" nun verlassen, würde das Format ein echtes Urgestein verlieren. Seit 2006 ist der gebürtige Hannoveraner ein Teil der Serie – also seit dem ersten Tag. Zusammen mit seiner TV-Ehefrau Tatjana Clasing (61) ging er vor der Kamera durch Höhen und Tiefen. Mittlerweile ist sein Charakter auch mit Serientochter Vanessa ein eingeschworenes Team, das von den Fans geliebt wird. Auch wenn in den vergangenen Jahren häufiger mal ein Ausstieg von Silvan-Pierre vermutet wurde, betonte er, der Serie lieber treu bleiben zu wollen. 2021 versicherte er PicturePuzzleMedien: "Ich mag meine Rolle unglaublich gern und es tut gut, den Fans stets neue, frische Geschichten präsentieren zu können!"

Anzeige Anzeige

ActionPress Silvan-Pierre Leirich bei einer Autogrammstunde im August 2018

Anzeige Anzeige

RTL / Julia Carola Pohle Sabine Lisicki bei "Alles was zählt"

Anzeige Anzeige

RTL / Bernd Jaworek Tatjana Clasing und Silvan-Pierre Leirich, "Alles was zählt"-Darsteller

Anzeige