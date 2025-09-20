Beichte: Nach Fehlgeburt griff Chrissy Teigen zu Ozempic

Ozempic, das ursprünglich zur Behandlung von Typ-2-Diabetes entwickelt wurde, ist in aller Munde: Immer häufiger berichten Celebrities, dass ihnen das Medikament beim Abnehmen hilft. In ihrem Podcast "Self-Conscious" sprach nun auch Chrissy Teigen offen über ihre Erfahrung und offenbarte, dass sie nach der Fehlgeburt ihres Sohnes Jack im Jahr 2020 Schwierigkeiten hatte, die zusätzlichen Schwangerschaftskilos loszuwerden. "Ich war in einem Körper gefangen, der sich nicht wie meiner anfühlte", erklärte die heute 39-Jährige. Aus diesem Grund nahm sie das Medikament ein Jahr lang, bevor sie schließlich die gewünschte Wirkung bemerkte.

Chrissy berichtete weiter, dass die Appetitzügelung durch Ozempic für sie eine echte Belastung darstellte. Essen wurde für sie fast wie Zwang. "Ich liebe es, hungrig zu sein und mich auf Mahlzeiten zu freuen – das fehlte mir sehr", verriet sie. Es habe lange gedauert, die passende Dosierung zu finden, die es ihr erlaubte, wieder ein normales Verhältnis zum Essen zu haben. Gleichzeitig äußerte sie Verständnis für die Kontroversen um das Medikament, da es zeitweise zu Engpässen für Menschen kam, die es dringend benötigten.

Chrissy, die gemeinsam mit ihrem Ehemann John Legend (46) inzwischen vier Kinder hat, durchlebte im Jahr 2020 eine unvorstellbar schwere Zeit. Nachdem bei ihr eine teilweise Plazentaablösung festgestellt wurde, war ihr Leben ernsthaft in Gefahr. Ärzte mussten schließlich handeln, um sie zu retten, auch wenn dies bedeutete, die Schwangerschaft vorzeitig zu beenden. Der Verlust ihres Sohnes hinterließ nicht nur tiefe emotionale Wunden, sondern auch bleibende Veränderungen an ihrem Körper und ihrem Selbstbild.

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen, Januar 2025

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend im Krankenhaus, 2020

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend, 2025