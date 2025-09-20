Victoria Beckham verrät Geheimnis ihrer Ehe mit David

Victoria Beckham (51) hat in einem Interview mit Elle über das Geheimnis ihrer langjährigen Ehe mit David Beckham (50) gesprochen. Nach 26 Jahren Ehe, vier gemeinsamen Kindern und einem Leben im Rampenlicht betonte die Modedesignerin, wie wichtig es sei, Veränderungen im Partner zu akzeptieren. "So oft sagt einer zum anderen: 'Du hast dich verändert.' Natürlich hat man sich verändert! Mit 50 ist man ein anderer Mensch als mit 20", erklärte sie offen. Seit ihrer ersten Begegnung 1997 bei einem Spiel von Manchester United scheint das Paar alle Höhen und Tiefen des Lebens gemeinsam gemeistert zu haben.

Die ehemalige Spice Girl-Sängerin bedankte sich in ihrem Interview auch bei David für die Unterstützung während ihres Einstiegs in die Modebranche. Er habe an sie geglaubt, als viele andere das nicht taten, und stand ihr zur Seite, auch wenn sie von der Öffentlichkeit belächelt worden sei. Trotz zahlreicher Skandale, wie etwa der Affären-Gerüchte um David während seiner Zeit bei Real Madrid, habe die Familie zusammengehalten. In Davids Netflix-Dokumentation "Beckham" sprach Victoria von den schwierigen Zeiten in Spanien: "Das war die schwerste Zeit für uns, weil es sich so anfühlte, als wäre die ganze Welt gegen uns", doch beide haben für ihre Beziehung und ihre Familie gekämpft.

Wenig bekannt ist, dass die Beckhams, trotz ihrer Berühmtheit, Wert auf ein traditionelles Familienleben legen. So gehört ein gemeinsames Abendessen um 18 Uhr fest zum Alltag der sechs Familienmitglieder. Victoria beschrieb ihre Familie als überraschend bodenständig und betonte, wie gerne sie Zeit miteinander verbringen. Zu ihrem 26. Hochzeitstag im Juli widmeten sie einander liebevolle Botschaften auf Instagram. "Du und unsere vier unglaublichen Kinder vervollständigen mich", schrieb Victoria. David antwortete mit den Worten: "Danke, dass du mir unsere schönen Kinder geschenkt und unser gemeinsames Leben aufgebaut hast." Ein weiteres Kapitel in ihrer außergewöhnlichen Liebesgeschichte beginnt somit.

Getty Images Victoria Beckham und David Beckham im März 2025

Instagram / victoriabeckham Victoria und David Beckham

Instagram / davidbeckham Victoria und David Beckham im Jahr 2025

