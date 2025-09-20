Roland Kaiser genießt kleine Auszeit nach der Tour auf Sylt

Roland Kaiser (73) nutzt die Zeit nach seiner letzten Tour für eine wohlverdiente Erholungspause auf der Nordseeinsel Sylt. Gemeinsam mit seiner Frau und dem gemeinsamen Dackel genießt die Schlagerlegende sonnige Stunden und entspannte Momente. Auf Instagram teilte der Sänger ein Bild von sich und seinem Hund beim Sonnenbaden und schrieb dazu: "Urlaub auf meiner Lieblingsinsel Sylt – Sonne tanken mit meiner Ehefrau und unserem Dackel. Kleine Auszeit nach der Tour – genau das Richtige!" Diese privaten Einblicke begeistern seine Fans und bieten einen charmanten Kontrast zum sonst so glamourösen Bühnenalltag.

Nach einer intensiven Tourphase bleibt sein Terminkalender dennoch gut gefüllt. Roland kündigte bereits 18 neue Konzerttermine an, beginnend am 12. Juni in Frankfurt (Oder). In Halle, wo einer der Auftritte stattfinden soll, sind die Tickets schon restlos vergriffen – ein Hinweis auf die enorme Nachfrage, die der Kultsänger trotz seines jahrzehntelangen Erfolgs nach wie vor erlebt. Doch zwischen ausverkauften Arenen und der berühmten "Kaisermania" findet die Musiklegende offenbar immer noch Zeit, um private und ruhige Momente zu genießen.

Diese Bodenständigkeit ist ein Teil seines Erfolgsrezepts und hat ihn über die Jahre hinweg zu einem der beliebtesten Stars der Branche gemacht. Trotz aller Popularität schafft er es immer wieder, seine menschliche Seite zu zeigen und ganz nahbar zu wirken. Das Foto vom Sylt-Strand, auf dem er sich entspannt und mit seinem Dackel schmust, vermittelt das Bild eines Mannes, der sich an kleinen Dingen erfreut. Genau diese sympathische Authentizität hat Roland seit Jahrzehnten eine treue Fangemeinde beschert.

Instagram / rolandkaiseroffiziell Roland Kaiser, September 2025

Imago Roland Kaiser, Sänger

Imago Roland Kaiser, 2022