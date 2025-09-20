Marcus Höfl bestätigt das Liebes-Comeback mit Ex Marion Popp

Was für eine Überraschung! Marcus Höfl und seine frühere Partnerin Marion Popp haben ihrer Liebe eine neue Chance gegeben. Der Sportmanager und die Unternehmerin aus München bestätigen ihre erneute Beziehung offiziell. "Marion und ich sind fest zusammen und wir sind sehr glücklich", erklärt Marcus gegenüber Bild. Nach einigen turbulenten Jahren, in denen sich die Wege der beiden trennten, wagen sie nun einen Neustart. Die beiden wohnen mittlerweile gemeinsam in Kitzbühel und planen, auch in New York Zeit miteinander zu verbringen.

Die Lovestory der beiden hat eine lange Vorgeschichte. Marcus und Marion waren bis 2009 ein Paar und haben zusammen einen Sohn, Luca, der mittlerweile 19 Jahre alt ist. Während ihrer Trennung unterstützte Marion ihn in einer schweren Zeit, als Marcus’ Vater schwer erkrankte. Diese Nähe verwandelte sich erneut in eine tiefere Bindung. "Marion stand mir auf großartige Weise bei, als mein Vater krank wurde. Das war sehr wichtig für mich. Aus Freundschaft wurde so ganz langsam wieder Liebe", sagt Marcus. Zuletzt feierte die Familie gemeinsam den 85. Geburtstag von Marcus' Mutter, ein Zeichen für das harmonische Zusammenspiel auch ihrer Kinder aus früheren Beziehungen.

Marcus’ Liebesleben war in den vergangenen Jahren stets öffentliches Thema. Nachdem sich beruflich bedingte Nähe zwischen ihm und der ehemaligen Skirennläuferin Maria Höfl-Riesch (40) in Liebe verwandelt hatte, heirateten die beiden 2011. Doch auch diese Ehe zerbrach 2014. Marion hat sich erst kürzlich von Wolfgang Niersbach (74), dem ehemaligen DFB-Präsidenten, getrennt – die Scheidung ist aber noch nicht abgeschlossen. Trotz allem scheinen sich Marcus und Marion nun sicher zu sein, ihrer Liebe eine zweite Chance zu geben. Marcus beschreibt die Beziehung gegenüber Bild als "erwachsener und entspannter" – und in ihrer jetzigen Phase fest verankert.

Getty Images Marcus Höfl, Unternehmer

Getty Images Marion Popp

Getty Images Maria Höfl-Riesch und Marcus Höfl im Februar 2024

