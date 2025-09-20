Ed Westwick & Kelly Rutherford feiern "Gossip Girl"-Reunion

Ed Westwick (38) und Kelly Rutherford (56) glänzten bei einer Gossip Girl-Reunion in New York, als sie bei der Feier zum 30-jährigen Jubiläum von Biosil im Fouquet's gemeinsam für Fotos posierten. 13 Jahre nach dem Ende der Hit-Serie traten die beiden Schauspieler, die einst als Chuck Bass und Lily van der Woodsen vor der Kamera standen, erneut gemeinsam ins Rampenlicht. Beide arbeiten aktuell als Gesichter der neuesten Kampagne des Beauty-Unternehmens zusammen. Ed zeigte sich elegant in einem schwarzen Anzug, während Kelly in einem weißen Kleid mit herbstlichen, transparenten Applikationen glamourös wirkte. Zu den weiteren Gästen der Veranstaltung zählten unter anderem Roxanne Bertels und Jayda Nalamlieng.

Obwohl die Serie längst Geschichte ist, verbindet Ed und Kelly bis heute eine enge Freundschaft. Diese zeigte sich unter anderem, als Kelly vergangenes Jahr an der Hochzeit von Ed und seiner Ehefrau Amy Jackson (33) teilnahm, die in London stattfand. Ed ist mittlerweile auch Vater geworden; sein Sohn Oscar Alexander kam im Mai dieses Jahres zur Welt. Kelly glänzt derweil weiterhin in der Schauspielwelt und erlangte nach "Gossip Girl" weiter Bekanntheit durch Rollen in Serien wie Pretty Little Liars, "Being Mary Jane" und "Dynasty". Zuletzt wurde sie zusammen mit ihrem Sohn Hermes Gustaf Daniel Giersch (18) bei der Pariser Modewoche für die Shows von Chanel und Rahul Mishra gesehen.

Bereits vor einigen Monaten sorgte Kelly bei der Pariser Modewoche für Begeisterung, als sie gemeinsam mit ihrer "Gossip Girl"-Kollegin Leighton Meester (39) Platz in der ersten Reihe nahm. Die beiden schienen das Wiedersehen sichtlich zu genießen. In einem Video auf X gab es eine herzliche Umarmung zu sehen, ein weiterer Clip zeigte, wie die Schauspielerinnen angeregt plauderten. Kelly teilte den besonderen Moment auch mit ihren Followern und repostete in ihrer Instagram-Story ein gemeinsames Video, das sie mit den Worten "Was für ein Moment" versah.

Getty Images Ed Westwick und Kelly Rutherford, September 2025

Getty Images Ed Westwick und Amy Jackson, Februar 2024

Getty Images Leighton Meester, September 2025