Ed Sheeran packt aus: So veränderten seine Kinder die Ehe

In einem ungewöhnlich offenen Moment sprach Ed Sheeran (34) darüber, wie die Geburt seiner Töchter seine Ehe mit Cherry Seaborn (33) verändert hat. Der Sänger, bekannt für seine gefühlvollen Hits wie "Perfect", sprach darüber, dass aus der Beziehung der beiden eine echte Einheit wurde, die jedoch auch Herausforderungen mit sich bringt. "Jeder mit zwei kleinen Kindern weiß, wie sehr sich eine Partnerschaft verändert. Es kann stressig sein, und man hat große Auseinandersetzungen", erklärte er kürzlich in einem Interview mit The Sun. Nach sechs gemeinsamen Ehejahren geben die beiden aber alles, um ihre fünfjährige Lyra und die dreijährige Jupiter glücklich und geborgen aufwachsen zu lassen.

Ed verriet weiter, dass Cherry auch genau wisse, dass seine Songs nicht nur die positiven Seiten ihrer Liebe widerspiegeln. Stücke wie "Don't Look Down" oder "Wargame" seien Momentaufnahmen, die sich auf echte Konflikte in ihrer Beziehung beziehen, sagte er. Er betonte, wie wichtig es sei, zu zeigen, dass jede eheliche Partnerschaft nicht nur aus schönen Zeiten bestehe. Der Musiker erklärte außerdem, dass er inzwischen bewusst mehr Zeit mit seiner Familie einplane und die Balance zwischen Karriere und Privatleben deutlich verschoben habe. "Früher war es 100 Prozent Arbeit, jetzt ist es 70 Prozent Familie und 30 Prozent Musik", stellte er klar.

Cherry und Ed verbindet eine lange Geschichte, die bereits in ihrer Schulzeit begann. Damals an der Thomas Mills High School in Suffolk waren sie nur Freunde, bevor sie sich viele Jahre später in New York wiedertrafen und ihre Beziehung 2015 begannen. Zwei Jahre später machte Ed seiner heutigen Frau einen Antrag und 2019 folgte ihre Hochzeit in einer intimen Zeremonie. Neben gemeinsamen Höhen mussten sie auch schwierige Zeiten durchstehen: Während der Schwangerschaft mit ihrer zweiten Tochter wurde bei Cherry ein Tumor entdeckt, der erst nach der Geburt behandelt werden konnte. Diese Erfahrung prägte ihre Sicht auf das Leben nachhaltig und ließ die beiden noch enger zusammenwachsen.

Getty Images Ed Sheeran bei der Premiere des Films "F1", Juni 2025

Getty Images Ed Sheeran und Cherry Seaborn

Getty Images Ed Sheeran beim Coachella-Festival 2025