Für Erwachsene: Tyler Posey will "Teen Wolf" neu auflegen

- Sandra Janke
Lesezeit: 2 min

Tyler Posey (33) hat große Pläne für Teen Wolf. Der Schauspieler, der von 2011 bis 2017 die Hauptrolle des Scott McCall in der MTV-Serie verkörperte, erklärte nun gegenüber Us Weekly, dass er die beliebte Saga fortsetzen möchte – für eine inzwischen erwachsene Zielgruppe. "Ich werde dafür sorgen, dass es mehr Teen Wolf gibt", sagte Tyler. Immerhin liegt die Veröffentlichung des Films "Teen Wolf: The Movie" auf Paramount+ bereits zwei Jahre zurück.

Im Interview hat Tyler verraten, dass er nicht nur das Drehbuch für einen weiteren Film geschrieben, sondern auch Ideen für einen dritten Teil entwickelt hat. In seinem kreativen Ansatz will er Elemente aus der ursprünglichen Serie aufgreifen, dabei jedoch die Geschichten an die Bedürfnisse eines erwachsenen Publikums anpassen. "Die Fans waren Teenager, als die Serie startete, und sind jetzt in ihren Dreißigern. Es ist Zeit, auch sie wieder mit der Story zu packen", erklärte der Schauspieler. Ob die Fortsetzung als Serie oder als Film weitergehen wird, verriet Tyler jedoch nicht.

Tyler selbst fühlt sich bereit, das Franchise zu leiten und dabei kreative Schwerpunkte zu setzen. "Ich will eine Welt erschaffen, die einfacher zu verstehen ist, aber dennoch tiefgründig und humorvoll bleibt", betonte der Schauspieler. Besonders wichtig sei ihm, die Balance zwischen einer düsteren Atmosphäre und schwarzem Humor zu finden. Mit seiner Leidenschaft und Ambition will Tyler sowohl neue als auch alte Fans begeistern und dafür sorgen, dass "Teen Wolf" eine würdige Fortsetzung erlebt.

