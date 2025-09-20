Autsch: Tochter Kaia findet Cindy Crawford total uncool

Kaia Gerber (24) hat überraschend offen über ihre berühmte Mutter Cindy Crawford (59) gesprochen – und dabei durchblicken lassen, dass das 90er-Jahre-Supermodel für sie nicht in allen Lebensbereichen als Vorbild gilt. Obwohl Cindy weltweit als Stilikone gefeiert wird, bleibt sie für ihre Tochter einfach nur eine ganz normale Mutter. "Ich habe nie gedacht, dass sie cool ist, und das denke ich auch heute nicht", meinte Kaia im Interview für Us Weekly. Dennoch gab die 24-Jährige zu, dass sie die beeindruckende Karriere ihrer Mutter sehr bewundert und sich mittlerweile deren Rat bei vielen Dingen einholt.

Cindy, die ihre Erfolgsgeschichte damals gänzlich ohne familiäre Unterstützung aus der Branche schrieb, sei für Kaia eine unverzichtbare Stütze in ihrer eigenen Karriere, die sie bereits als Zehnjährige begann. Schon damals strahlte sie für Versaces Junior-Linie, woraufhin ein rasanter Aufstieg in der Modewelt folgte. Heute blickt sie auf Highlights wie ihren Titel als "Model of the Year" bei den British Fashion Awards 2018 und ihre Rolle als Gesicht der Givenchy-Herbstkampagne 2025 zurück. Doch neben ihrer Modelkarriere verfolgt Kaia auch erfolgreich Projekte im Schauspiel – zuletzt in der Serie "The Shards".

Cindy begann ihre Karriere einst bei einem lokalen Modelwettbewerb und wurde nicht zuletzt dank ihres Markenzeichens – einem Muttermal oberhalb der Lippe – zur unverwechselbaren Ikone. Auf den Laufstegen der Welt präsentierte sie die großen Designer, von Versace bis Chanel, und setzte Maßstäbe für Eleganz und Selbstbewusstsein. Neben der Modewelt eroberte sie Werbung und Film, darunter Kampagnen für Pepsi, Revlon oder Omega. In den 1990ern gehörte sie zu den bestbezahlten Models, gründete eigene Kosmetiklinien und prägte das Konzept des Supermodels als globale Marke.

Imago Model Cindy Crawford mit Tochter Kaia Gerber im Dezember 2018 in London

Getty Images Kaia Gerber und Cindy Crawford im November 2023

Getty Images Cindy Crawford, Februar 2005