"Roswell"-Star Jeanine Mason erwartet ihr erstes Kind

Jeanine Mason (34), bekannt aus der Serie "Roswell, New Mexico", hat aufregende Neuigkeiten zu verkünden! Die Schauspielerin ist zum ersten Mal schwanger und erwartet gemeinsam mit ihrem Ehemann Nicholas einen kleinen Jungen. Auf Instagram teilte sie die frohe Botschaft mit ihren Fans und präsentierte auf Bildern aus einem entzückenden Fotoshooting ihren wachsenden Babybauch in einem hellblauen Kleid. Dazu schrieb sie gerührt: "Wir können es kaum erwarten. Der Kleine kommt – und das schon bald!"

In den Kommentaren meldeten sich Freunde und ehemalige Co-Stars der Schauspielerin mit Gratulationen. Justina Adorno schrieb begeistert: "Glückwunsch! Es wird das süßeste Baby!" Tyler Blackburn (38) äußerte sich mit einem kurzen, aber freudigen "Wahnsinn!!!" und auch Michael Trevino (40) ließ sich nicht lange bitten und kommentierte schlicht: "Wunderschön!" Jeanine und Nicholas sind seit Ende 2023 verheiratet. Ihr Eheversprechen tauschten sie auf dem Treppenabsatz ihres gemeinsamen Hauses in New York City – genau dem Ort, an dem Nicholas ihr zuvor den Antrag gemacht hatte.

Jeanine, die in der Vergangenheit mit ihrem Gewinn der 5. Staffel von "So You Think You Can Dance" beeindruckte, konzentriert sich mittlerweile stärker auf ihr privates Glück. Ihre charmante Hochzeit und jetzt die baldige Ankunft ihres ersten Kindes zeigen, wie erfüllt ihr Leben neben der Leinwand ist. In einer Fotoserie auf Instagram beschrieb sie ihren Mann als "unglaublichen Partner" und dass das gemeinsame Leben voller Abenteuer sei. Mit Humor und Kreativität meistert Jeanine nicht nur ihre Karriere, sondern auch ihr privates Glück – ein neues Kapitel für die Schauspielerin steht nun bevor.

Anzeige Anzeige

Michael Buckner/Getty Images for MTV Jeanine Mason, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeanine Mason, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeanine Mason, Schauspielerin

Anzeige