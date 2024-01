Ex-"Grey's Anatomy"-Star Jeanine Mason hat geheiratet!

Sie hat Ja gesagt! Jeanine Mason (32) war vor allem durch ihre Teilnahme an der amerikanischen Tanzshow "So You Think You Can Dance" berühmt geworden. Neben ihrer Tanzkarriere ist sie mittlerweile auch als Schauspielerin bekannt. Bei Grey's Anatomy verkörperte sie von 2017 bis 2018 Dr. Sam Bello. Mittlerweile ist sie in der Show "Roswell, New Mexico" in einer Hauptrolle zu sehen. Und auch privat scheint es bei ihr gut zu laufen: Jeanine hat geheiratet!

Das verkündet die Serienärztin nun auf Instagram. Dort postet sie zwei Bilder, die sie mit ihrem Liebsten zeigen. Auf einem Schwarz-Weiß-Foto liegt sie in den Armen ihres frisch angetrauten Ehemannes, den sie leidenschaftlich küsst. Auf einem anderen sitzen die Turteltauben im Hochzeitskleid und Militäruniform in der U-Bahn. "So viele Danksagungen, die noch kommen werden. Aber jetzt nur eine für diesen unglaublichen Mann. Ich liebe dich", schwärmt die glückliche Braut.

Die Fans sind von dieser überraschenden Ankündigung begeistert. "Ihr seht so wunderschön aus! Herzlichen Glückwunsch euch beiden", schreibt eine Nutzerin. "Das freut mich so sehr für euch beide", kommentiert ein weiterer User. "Möget ihr beiden ein Leben voller Segen und Abenteuer genießen", wünscht ein dritter Fan.

Anzeige

Getty Images Jeanine Mason, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Jeanine Mason, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Jeanine Mason, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de