Name verraten: Jeanine Mason begrüßt erstes Baby mit Ehemann

Jeanine Mason (34), bekannt aus der Serie "Roswell, New Mexico", und ihr Ehemann Nicholas haben Grund zur Freude: Ihr erstes gemeinsames Kind ist da! Die Schauspielerin verkündete die Geburt ihres Sohnes Marcelo jetzt auf Instagram. In einem rührenden Post zeigte sie ein Foto, auf dem sie ihr Baby liebevoll im Arm hält. "Marcelo ist da. Unsere Herzen können es kaum fassen", schrieb die frischgebackene Mutter. Mit dem liebevollen Spitznamen "Mi cielo" - mein Himmel - drückte sie ihre grenzenlose Freude aus.

Zu der Ankündigung schlossen sich viele prominente Freunde mit Glückwünschen an. Schauspielerin Francia Raisa (37) zeigte sich begeistert: "Ich kann es kaum erwarten, ihn kennenzulernen!!! Herzlichen Glückwunsch, Mama." Auch Tyler Blackburn (39) und Chloe Bridges (33) ließen durch Herz-Emojis ihre Freude erkennen. Jeanine und Nicholas hatten ihre Verlobung Anfang 2023 bekannt gegeben und beschlossen, später im Jahr in New York City zu heiraten. Die Trauung fand an einem ganz besonderen Ort statt: direkt auf der Treppe ihres gemeinsamen Zuhauses, wo Nicholas ihr einst den Antrag machte.

Bereits im September hatte die ehemalige Gewinnerin von "So You Think You Can Dance" ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht. Damals präsentierte sie stolz Fotos eines Babybauch-Shootings, bei denen sie ein weiches Hellblau trug und mit strahlendem Lächeln für die Kamera posierte. Das Paar teilte daraufhin seine Vorfreude auf den Nachwuchs mit den Fans. Für Jeanine und Nicholas beginnt mit der Ankunft ihres kleinen Jungen nun ein völlig neues Kapitel – mit Marcelo, ihrem "Himmel", im Mittelpunkt.

Getty Images Jeanine Mason, Schauspielerin

Instagram / itsjeaninemason Jeanine Mason mit ihrem Baby Marcelo

Getty Images Jeanine Mason, Schauspielerin

