Neue Außerirdische in Roswell? Das Weiterführen oder Wiederbeleben alter Serienklassiker hat seit einigen Jahren Hochkonjunktur. Ob das Gilmore Girls-Revival, eine neue Staffel für Prison Break oder der Full House-Ableger Fuller House – frühere TV-Geschichten begeistern auch heute noch. Das weiß auch Vampire Diaries-Produzentin Julie Plec (45). Für den Reboot der von 1999 bis 2002 ausgestrahlten Alien-Serie "Roswell" hat sie nun den früheren TVD-Darsteller Michael Trevino (33) mit ins Boot geholt.

Wie der Hollywood Reporter berichtet, konzentriert sich die Neuauflage auf die Figur Liz Ortecho: Die junge Frau kehrt widerwillig in ihre Heimatstadt Roswell in New Mexico zurück und trifft auf ihren Jugendschwarm, der ein Geheimnis hat: Er ist ein Alien! Liz hilft ihm nicht nur, seine wahre Identität zu verbergen, sondern kämpft auch zusammen mit ihm gegen die verheerenden Folgen eines brutalen Angriffs und den Vertuschungsversuch der US-Regierung. Gespielt wird Liz von Jeanine Mason (27), die Grey's Anatomy-Fans als Dr. Sam Bello kennen. Ex-"Vampire Diaries"-Star Michael lässt seine einstige Karriere als Werwolf endgültig hinter sich und schlüpft in die Rolle von Kyle Valenti, dem Sohn des Sheriffs von Roswell – eine Figur, die in der Originalserie von Nick Wechsler (39) verkörpert wurde.

Nicht nur Jeanine und Michael stehen bereits als Darsteller des geplanten Roswell-Reboots fest. Auch Nathan Parsons (29) aus The Originals und Tyler Blackburn (31) aus Pretty Little Liars sind mit von der Partie. Sie werden außerdem unterstützt von "BrainDead"-Schauspielerin Lily Cowles, New Girl-Star Michael Vlamis (28) sowie Heather Hemmes (29) aus "Hellcats".

Getty Images Katherine Heigl, Jason Behr, Shiri Appleby und Brendan Fehr in "Roswell"

Vivien Killilea/Getty Images Serien-Produzentin Julie Plec (links oben) mit dem "Vampire Diaries"-Cast

Michael Buckner/Getty Images for MTV Jeanine Mason, Schauspielerin

