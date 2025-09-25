Metro Boomin im Prozess um Vergewaltigung freigesprochen

Metro Boomin (32) wurde jetzt in einem Zivilprozess von Vorwürfen der sexuellen Nötigung freigesprochen, wie TMZ berichtet. Eine Frau namens Vanessa LeMaistre hatte den Star-Produzenten beschuldigt, sie 2016 während einer Studiosession unter Drogen gesetzt und vergewaltigt zu haben. Die Geschworenen entschieden nach dreitägigen Beratungen zu seinen Gunsten. Im Verlauf des Verfahrens sagten sowohl Metro als auch Vanessa aus, während Letztere Schadensersatzforderungen in Höhe von mehr als drei Millionen Euro geltend machen wollte.

Im Prozess erklärte Vanessa, sie habe nach einem persönlichen Verlust Trost in einer platonischen Freundschaft mit dem Musiker gesucht. Die angebliche Tat sei nach dem Konsum von Alkohol und der Einnahme des Medikaments Xanax geschehen, wodurch sie bewusstlos wurde. Erst Jahre später, während eines Ayahuasca-Rituals 2024 in Peru, habe sie eine Erinnerung an den Vorfall zurückerlangt. Metro hingegen wies sämtliche Vorwürfe entschieden zurück und erklärte, die Klage sei lediglich ein Versuch, finanziellen Gewinn zu erzielen. Er beteuerte, es habe keine nicht-einvernehmlichen Handlungen gegeben.

Die schweren Vorwürfe gegen den Produzenten wurden im Oktober letzten Jahres bekannt, als Details aus der Klageschrift öffentlich wurden. Damals berichtete das Magazin People, dass sich Vanessa und Metro in einem Hotel in Beverly Hills getroffen hätten. Sie soll "für eine unbekannte Zeitspanne immer wieder bewusstlos" gewesen sein und in einem Bett aufgewacht sein, in dem "Metro sie oral vergewaltigte", wie es in der Klage hieß. Außerdem gab sie an, aufgrund der mutmaßlichen Tat schwanger geworden zu sein und im November desselben Jahres eine Abtreibung gehabt zu haben. Trotz der schweren Vorwürfe konnte Metro nun in dieser Angelegenheit einen Sieg vor Gericht erzielen.

Getty Images Songwriter Metro Boomin

Getty Images Metro Boomin, Juni 2024

Getty Images Metro Boomin in Los Angeles