Händchenhaltend: Ist Stefano Zarrella etwa wieder vergeben?

Oh, là, là, was geht denn da? Das dürften sich aktuell wohl zahlreiche Fans von Stefano Zarrella (34) fragen. Denn der Influencer sorgt mit einem brandneuen Schnappschuss in seiner Instagram-Story für Aufsehen. Zu sehen sind zwei Hände, offenbar seine und die einer unbekannten Person, die sich innig verschränken. Das Setting – ein Auto – lässt kaum weitere Details erkennen. Dennoch heizt Stefanos kurze Begleitnachricht, "Schöner Tag" gepaart mit einem weißen Herz-Emoji, die Spekulationen um eine neue Romanze an. Weitere Angaben, etwa zur Identität der Person oder dem Anlass der Zweisamkeit, machte er bislang nicht.

Bereits in jüngster Vergangenheit stand Stefano im Fokus von Liebesgerüchten. Er machte Sängerin Elif (32) einige charmante Komplimente zu diversen Social-Media-Fotos. Sie dankte es ihm mit einer Antwort, die Raum für Interpretationen ließ. Die Kombination aus "Baby" und einem roten Herzen sorgte für Aufsehen unter Fans beider Promis. Seither fragen sich Beobachter, ob zwischen dem Hobbykoch und der Musikerin mehr laufen könnte als nur ein freundschaftlicher Austausch.

Gerüchte hin oder her. Wenn sich Stefano seine Traumfrau backen könnte, wären für ihn ganz bestimmte Eigenschaften entscheidend. "Familienverbundenheit", betonte der Influencer, spiele für ihn eine besonders große Rolle. Gemeinsame Essen und Zeit mit der Familie müssten selbstverständlich sein. Ihm seien Herzlichkeit, Treue und Humor wichtiger als ein bekannter Name. Gegenüber seiner Community verriet der Content Creator sogar, ob er für die richtige Partnerin einen Umzug wagen würde: "Auf jeden Fall. Alles für die Liebe."

Getty Images Stefano Zarrella im Juni 2024

Instagram / stefanozarrella Zwei Hände (gepostet von Stefano Zarrella)

Getty Images Elif im Mai 2022