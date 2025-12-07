Prinz Louis verzaubert Fans mit süßer Weihnachtsbotschaft

Prinz Louis (7) hat beim vorweihnachtlichen "Together at Christmas"-Konzert am Freitagabend in der Westminster Abbey in London nun erneut die Herzen der Fans erobert. Unter den wachsamen Blicken von Prinzessin Kate (43) und an der Seite von Prinz William (43), Prinz George (12) und Prinzessin Charlotte (10) zeigte der jüngste Royal diesmal nicht nur tadellose Etikette, sondern auch Feingefühl: Er half dabei, Kerzen weiterzureichen und entzündete laut Hello! sogar vorsichtig die Flamme eines anderen Gastes. Draußen hängte die Familie anschließend rote Schleifen an den sogenannten "Kindness Tree", wo Louis in Druckschrift seinen Namen hinterließ – ein Detail, das Fans rührte.

Der Abend stand laut Daily Mail im Zeichen der Verbundenheit. In einem Brief, der allen Gästen zur Verfügung stand, lobte die Prinzessin die langjährigen Mitglieder der Gemeinschaft, die zur Zeremonie eingeladen waren. Sie erklärte, dass sie einen "außergewöhnlichen Unterschied im Leben anderer" bewirkten. Prinz William sowie die Gaststars Kate Winslet (50) und Chiwetel Ejiofor (48) lasen zudem berührende Geschichten vor, die die festliche Botschaft wunderbar unterstrichen. Unter den Anwesenden waren auch Kates Eltern Carole (70) und Michael Middleton (76) sowie ihr Bruder James Middleton (38). Unterdessen nahmen Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35) trotz persönlicher Einladung nicht teil.

Trotz des Star-Aufgebots war es erneut Prinz Louis, der alle Blicke auf sich zog. Ein Fan schwärmte auf X: "Das Lächeln von Prinz Louis ist genauso wie das seiner Mutter." Ein anderer schrieb laut Daily Mail: "Mein Herz schmilzt jedes Mal, wenn ich solche Momente der königlichen Familie sehe." Viele erinnerten sich auch daran, wie Louis bei dem Event vor zwei Jahren noch versuchte, Charlottes Kerze auszupusten. In diesem Jahr präsentierte sich der kleine Prinz jedoch von seiner charmantesten Seite.

Getty Images Prinzessin Charlotte, Prinz Louis und Prinzessin Kate in der Westminster Abbey

Getty Images Prinz Louis' Hanschrift bei "Together At Christmas" in der Westminster Abbey

Getty Images Die Familie Wales verlässt den Carol Service "Together At Christmas" in der Westminster Abbey in London, 2025