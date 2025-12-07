Wie ist die "Stromberg"-Rückkehr für Christoph Maria Herbst?

Bernd Stromberg ist ohne Zweifel die bekannteste Rolle von Christoph Maria Herbst (59). Auch im neuen Kinofilm Stromberg - Wieder alles wie immer ist der Schauspieler wieder als unbeliebter Chef zu sehen. Doch fühlt sich der Filmstar von der Rolle eingeengt? "Sobald du eine Serie machst, setzt du dich diesem Fluch und Segen aus. Aber Stromberg ist eine schöne Hassliebe", erklärt er nun im Stern-Interview. Durch die lange Pause vor dem zweiten Kinofilm könne er die Erfahrung nun wieder genießen: "Das Comeback fühlt sich auch eher an wie ein Extraschluck aus der Pulle mit besonders leckerem Inhalt."

Die Entscheidung, die Geschichte der Serie weiterzuerzählen, sei nicht aus einer Laune heraus entstanden, sondern baue auf einer tragfähigen Idee auf. Zwischendurch habe man sogar mit der Idee gespielt, Stromberg in die Welt der Politik zu schicken, da dies zur Handlung des ersten Films gepasst hätte. "Aber dann ist uns Hape Kerkeling mit Horst Schlämmer und seinem Film 'Isch kandidiere!' zuvorgekommen, und wir mussten neu überlegen", scherzt Christoph im Gespräch mit dem Magazin.

"Stromberg - Wieder alles wie immer" lief am Donnerstag in den deutschen Kinos an und durfte sich gleich über Platz eins in den Kinocharts freuen. Laut Blickpunkt:Film wurden am ersten Tag bereits 50.000 Tickets verkauft. Auch für die darauffolgenden Tage wurden beachtliche Einnahmen vorausgesagt. Damit ist die Präsenz von Christophs Rolle als Bernd Stromberg wohl auch für die nächsten Jahre gesichert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Christoph Maria Herbst bei der Premiere von "Stromberg – Wieder alles wie immer"

Anzeige Anzeige

Getty Images Christoph Maria Herbst in Zürich, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Laszlo Branko Breiding, Milena Dreißig, Christoph Maria Herbst, Bjarne Mädel, Diana Staehly und Oliver Wnuk bei der Premiere von "Stromberg", 2025

Anzeige