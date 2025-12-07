Champagnerflasche von Charles & Dianas Hochzeit versteigert

Eine echte Zeitkapsel aus dem britischen Königshaus kommt unter den Hammer: In Dänemark wird am 11. Dezember eine von nur zwölf Magnumflaschen Champagner versteigert, die eigens für die Hochzeit von König Charles III. (77) und Prinzessin Diana (†36) im Jahr 1981 etikettiert wurden. Das Auktionshaus Bruun Rasmussen lädt in einen Vorort von Kopenhagen ein, erwartet werden Gebote von umgerechnet rund 67.000 bis 80.000 Euro. Der Dom Pérignon Vintage 1961 stammt aus der Sammlung eines anonymen Besitzers, der ihn einst bei einem Londoner Händler erworben hat. "Man kann den absolut noch trinken", sagte Thomas Rosendahl Andersen, Weinexperte des Auktionshauses, wie oe24 berichtet. Jede Flasche alkoholischer Getränke werde vorab "untersucht und inspiziert."

Trotz der Aura von Glanz und Geschichte sind diese Raritäten kein Selbstläufer: Bereits 2004 blieb eine vergleichbare Magnumflasche in Großbritannien ohne Käufer. Ein Jahr später fand eine andere immerhin einen neuen Besitzer – für gut 10.000 Euro. Nun kalkuliert Bruun Rasmussen mit einem Vielfachen, befeuert von der strengen Limitierung und dem makellosen Auftreten des Exemplars. Der Veranstaltungsort nahe Kopenhagen ist für den Handel mit Spitzenweinen und Sammlerstücken bekannt, die Mischung aus Weinsensation und Königshaus-Memorabilien verspricht daher ein spannendes Bietergefecht im Saal und online. Die Hochzeit von Charles und Diana am 29. Juli 1981 war zweifellos das Ereignis der 1980er Jahre. 750 Millionen Menschen weltweit verfolgten das royale Spektakel am Bildschirm. In Großbritannien, wo eigens ein Feiertag ausgerufen wurde, sahen 28,4 Millionen Menschen die Zeremonie im Fernsehen, während 600.000 Menschen die Straßen Londons säumten, um einen Blick auf das Paar zu erhaschen.

Was als "Hochzeit des Jahrhunderts" gefeiert wurde, endete jedoch tragisch: 1992 trennten sich Charles und Diana, 1996 folgte die offizielle Scheidung. Ein Jahr später kam Diana bei einem Unfall in Paris ums Leben, verfolgt von Paparazzi. Die gemeinsamen Söhne William und Harry waren damals 15 und zwölf Jahre alt. 2005 heiratete Charles seine heutige Frau, Königin Camilla (78), im Mai 2023 wurde er gekrönt. Rund um die Londoner Trauung von 1981 zeichneten zeitgenössische Berichte ein Bild großer Anspannung: Beide Eheleute gingen demnach mit Zweifeln in den Hochzeitstag, Dianas Schwester soll von einer Absage abgeraten haben, weil die Vorbereitungen bereits zu weit fortgeschritten waren. Auch die enge Verbindung von Charles zu Camilla wurde damals diskutiert; selbst Details wie angebliche Manschettenknöpfe mit ihren Initialen sorgten für Gesprächsstoff. Diese privaten Facetten schwingen bis heute mit, wenn Erinnerungsstücke aus jener Zeit auftauchen – wie nun diese seltene Champagnerflasche.

Anzeige Anzeige

SIPA PRESS / ActionPress Prinzessin Diana und Prinz Charles an ihrem Hochzeitstag, 1981

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Charles und Prinzessin Diana im November 1988

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles und Königin Camilla, Mai 2025