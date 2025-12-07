Will Cher zum 80. Geburtstag ihren Alexander (39) heiraten?

Cher (79) und ihr Partner Alexander Edwards (39) scheinen den nächsten großen Schritt in ihrer Beziehung zu planen. Eine Quelle plauderte im Gespräch mit Mirror aus: "Sie hat sich fest vorgenommen, mit ihm um die Zeit ihres runden Geburtstags im Mai vor den Traualtar zu treten." Dass ihr Partner 40 Jahre jünger ist, soll dabei für sie keine Rolle spielen: "Cher interessiert sich nicht im Geringsten für ihren Altersunterschied, und beide sind bereit, sich füreinander zu entscheiden." Offiziell haben weder die Sängerin noch der Musikproduzent die Hochzeitsgerüchte bisher kommentiert.

Die Beziehung der beiden dauert bereits drei Jahre und sorgt nicht selten für Aufmerksamkeit in den Medien. Zu Gast bei "CBS Mornings" schwärmte die "Strong Enough"-Interpretin: "Weißt du, man wird älter, aber im Herzen bleibt man jung. Ich liebe ihn einfach. Ich finde ihn wunderschön und er ist wirklich talentiert." Auch bei diesem Gespräch war der Altersunterschied ein Thema. "Niemand weiß, was zwischen uns vor sich geht. Wir haben einfach eine tolle Zeit zusammen", verteidigte die US-Amerikanerin ihre Liebe.

Für die Musiklegende wäre eine Hochzeit mit Alexander Edwards bereits die dritte Ehe. Ihre erste Ehe mit Sonny Bono (†62) führte zur Gründung des legendären Duos "Sonny & Cher". Doch die Beziehung war anfangs auch von Gewalt geprägt. In ihrem Buch "Cher: The Memoir, Part One" schilderte die Popikone, dass der Musiker sie grob behandelt habe. Daraufhin habe sie ihm gedroht: "Wenn du mich jemals wieder so anfasst, verlasse ich dich und du wirst mich nie wiedersehen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Cher und Alexander Edwards im Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexander Edwards und Cher, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Cher und Sonny Bono 1965 in London