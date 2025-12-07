Mama bespuckt Aleks Petrovic: So reagiert Verführerin Jolina

Reality-TV-Bekanntheit Aleksandar Petrovic (34) zeigte auf Instagram ein Video, in dem ihm die Mutter von Verführerin Jolina ins Gesicht spuckt – als augenzwinkernde Revanche für die berüchtigte und viel diskutierte Bootsszene bei Temptation Island V.I.P. Während einige Nutzer die Aktion alles andere als lustig fanden, meldete sich Jolina bei Aleks und feierte den Clip: "Ich kann nicht mehr. Das ist so lustig, hahaha!"

Zwischen den Lachern kam aber auch Nachdenklichkeit durch. "Was für ein Zufall, aber warum sind die Leute so hasserfüllt?", fragte Jolina – eine Spitze in Richtung der Kommentarspalten, in denen viele User den Clip weniger witzig, aber dafür peinlich fanden. Aleks ergänzte, Jolina habe bei der damaligen Spuckaktion "am meisten abbekommen", sogar ins Auge. Er habe ihr direkt auf dem Boot ein Handtuch gebracht, das Gesicht abgetrocknet und sich "aus tiefstem Herzen" entschuldigt. Vor Ort habe sie die Entschuldigung angenommen, betonte er – dies wurde jedoch nicht gezeigt.

Schon vor wenigen Tagen hatte Aleks das Thema Ungerechtigkeit in "Temptation Island V.I.P." öffentlich angesprochen. In einer Fragerunde wetterte der Reality-TV-Star gegen die aus seiner Sicht ungleiche Behandlung von Männern und Frauen im Format. "Das sieht ja jeder Blinde", schrieb Aleks und kritisierte, dass Fehler männlicher Kandidaten viel stärker ins Rampenlicht gerückt würden. Er räumte aber auch ein, dass die Kritik an ihm nicht aus der Luft gegriffen sei: "Ich habe nur Mist gebaut."

RTL Aleksandar Petrovic, "Temptation Island V.I.P."-Kandidat 2025

Instagram / aleks_petrovic Aleksandar Petrovic und Tempation-Verführerin Jolinas Mama, Dezember 2025

Instagram / jolinarubbert Jolina Rubbert, Temptation-Verführerin