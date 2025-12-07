Virginia Giuffre hinterlässt angeblich nur 269.000 Euro

Virginia Giuffres (†41) Nachlass sorgt derzeit für Schlagzeilen. Nach ihrem Tod im April 2025 gaben ihre beiden Söhne an, dass ihre Mutter lediglich einen Nachlass im Wert von rund 269.000 Euro hinterlassen habe. Dies wirft Fragen auf, da das Vermögen des früheren Epstein (†66)-Opfers zuvor auf etwa 19 Millionen Euro geschätzt wurde. Unter anderem hatte sie 2022 von Andrew Mountbatten-Windsor (65), dem jüngeren Bruder von König Charles (77), eine Zahlung von 13,7 Millionen Euro im Rahmen einer außergerichtlichen Einigung erhalten. Virginia hatte den Royal beschuldigt, sie sexuell ausgebeutet zu haben, Vorwürfe, die Andrew zurückwies.

Die Diskrepanz ist gewaltig: Laut dem Telegraph finden sich in der offiziellen Aufstellung von Virginias Vermögen nur einige geringe Vermögenswerte, wie eine Ranch in Neergabby bei Perth, zwei Autos, ein Pferd, Schmuck sowie potenzielle Tantiemen aus den posthum veröffentlichten Memoiren "Nobody’s Girl". Wie aus eingereichten Gerichtsunterlagen hervorgeht, floss zudem ein großer Teil des Geldes in einen Familientrust, den Virginia gemeinsam mit ihrem Ehemann Robert verwaltete. Die beiden lebten zum Zeitpunkt ihres Todes getrennt, und Virginias Familie erhob gegen Robert schwere Vorwürfe. Ihr Vater bezeichnete ihn als "sehr gewalttätig", und Virginia selbst hatte in Tagebüchern festgehalten, dass sie sich finanziell von ihm kontrolliert fühlte. Sie habe gefürchtet, er könne ihr Geld "vertrinken und verspielen". Die Familie hofft nun auf eine forensische Prüfung der Finanzen, um die verschwundenen Millionen zu klären.

Ex-Prinz Andrew hat seit der Einigung mit Virginia im Jahr 2022 keine öffentlichen Aufgaben mehr übernommen und verzichtete darauf, in irgendeiner offiziellen Rolle des britischen Königshauses aufzutreten. Virginia hatte ihre Erfahrungen mit Jeffrey Epstein und Andrew in einem Buch festgehalten, das nach dem Erscheinen im Jahr 2025 große Wellen schlug. Zuletzt wurde bekannt, dass auch innerhalb der Familie Giuffre ein Streit um Virginias Erbe entbrannt ist.

Anzeige Anzeige

Miami Herald via ZUMA Wire / Zum Virginia Giuffre

Anzeige Anzeige

Instagram / virginiarobertsrising11 Virginia und Robert Giuffre, November 2023

Anzeige Anzeige