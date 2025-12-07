P. Diddy stellte Kosten für Biggies Beerdigung in Rechnung

In der Netflix-Doku "Sean Combs: The Reckoning" erhebt Kirk Burrowes schwere Vorwürfe gegen Sean "Diddy" Combs (56). Laut dem Mitbegründer von Bad Boy Records soll Diddy die Kosten für die prunkvolle Beerdigung des 1997 ermordeten Rappers Notorious B.I.G. (†24) nicht selbst übernommen, sondern heimlich auf dessen Nachlass umgelegt haben. Unterdessen gab Combs vor, die extravagante Beerdigung aus eigener Tasche zu bezahlen. "Er wollte die Beerdigung zu einer rückzahlbaren Ausgabe für Biggie im Tod machen", erzählt Kirk und fügt hinzu: "Eine große Show zu machen, wirkt gut für ihn. Aber er wird der Welt nicht erzählen, dass Biggie dafür bezahlen sollte."

Doch laut Kirk sind die angeblich unlauteren Finanzgeschäfte rund um Biggies Tod nur die Spitze des Eisbergs. Er behauptet, Diddy habe nach dem Mord nicht nur versucht, die Vertragsbedingungen zu Ungunsten von Biggies Familie zu ändern, sondern auch eine Cover-Story beim Magazin Rolling Stone für sich selbst statt für den verstorbenen Rapper gefordert. "Ich sagte zu Sean: 'Lass uns Biggie nehmen. Du hast immer noch eine Chance'", so der Co-Founder und weiter: "Er sagte: 'Nein, er ist tot. Ich bringe 'No Way Out' im Juli raus. Ich muss auf das Cover des Rolling Stone."

Der ermordete Rapper, bürgerlich Christopher Wallace, wurde am 9. März 1997 in Los Angeles erschossen; der Fall ist bis heute ungeklärt. Die Doku sorgt nun erneut für Wirbel um Diddy, der zuletzt über einen Sprecher scharfe Kritik an dem Projekt und dessen Machart äußern ließ. Er bezeichnete die neue Serie als "schändliches Rufmordstück" und zeigte sich besonders empört darüber, dass angeblich "gestohlenes Filmmaterial" verwendet wurde. Engelmayer stellte laut TMZ klar: "Netflix ist offensichtlich verzweifelt darauf aus, jede Minute von Mr. Combs' Leben zu sensationalisieren, ohne Rücksicht auf die Wahrheit, um von einem nie endenden Medienrummel zu profitieren."

IMAGO / ZUMA Press Wire Lil Kim, Notorious B.I.G. und P. Diddy, Juni 1995

IMAGO / Everett Collection P. Diddy und Notorious B.I.G.

IMAGO / ZUMA Press Wire P. Diddy, Rapper