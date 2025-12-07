Aleks Petrovic lässt sich von Mama der Verführerin anspucken

Nach Aleksandar Petrovics (34) Aufreger rund um Temptation Island V.I.P. gibt es eine überraschende Wendung. Auf Instagram zeigt der Reality-TV-Star ein Video mit der Mutter von Jolina Rubbert. Dazu schreibt Aleks: "POV: Ich kriege mein Karma." Vor laufender Kamera stellt er sich zunächst vor und betont: "Leute, das ist Jolinas Mama. Jolina war die Verführerin, der ich leider Gottes auf dem Boot ins Gesicht gespuckt habe und ich möchte mich dafür entschuldigen." Daraufhin nimmt die Frau das Glas, das er in der Hand hält, trinkt einen kräftigen Schluck und spuckt ihm ins Gesicht: "Weißt du was? Mach deinen Job. Dafür wirst du bezahlt."

Aleks nimmt es hin und beendet die Szene mit den Worten: "Verdient. Ich schwöre, verdient." Statt neuem Drama fangen beide beherzt an zu lachen und es gibt eine versöhnliche Umarmung. Der Influencer küsst Jolinas Mama sogar auf die Stirn und legt seine Hände um ihr Gesicht. Abschließend betont er erneut: "Ich habe es verdient." Ob die Spuckattacke der Verführer-Mutter vorab abgesprochen war, verraten die zwei nicht.

Nach dem Eklat in der Show wurde im Netz heftig diskutiert. Viele Fans forderten sogar seinen Rausschmiss. "Aleks' Aussagen in der Vorschau sollten meiner Meinung nach Grund genug sein, ihn aus der Sendung zu schmeißen", schrieb ein User zum Beispiel. Zudem wurden Vorwürfe über eine angebliche Abneigung gegenüber Frauen laut. "Aleks hasst Frauen, er checkt es nur nicht", urteilte ein Zuschauer. Besonders die Spuckattacke gegen Jolina und zwei andere Verführerinnen sorgte für scharfe Kritik. Sie stellte fassungslos klar: "Was ist mein Job, mir von dir ins Gesicht spucken zu lassen? Ich denke nicht!"

Instagram / aleks_petrovic Aleksandar Petrovic und Tempation-Verführerin Jolinas Mama, Dezember 2025

Instagram / aleks_petrovic Aleks Petrovc mit Temptation-Verführerin Jolinas Mama

RTL Aleks Petrovic bei "Temptation Island V.I.P." 2025