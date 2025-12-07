Darya verrät: Bleibt sie nach der Fabio-Trennung in Dubai?

Darya Strelnikova (32) und Fabio Knez haben sich vor Kurzem getrennt – doch für Darya steht fest, wie es für sie weitergeht. Die beiden waren erst vor einigen Monaten gemeinsam nach Dubai ausgewandert, weshalb nun die Frage im Raum steht, wie sie ihre Wohnsituation nach dem Liebes-Aus regeln wollen. Auf Instagram gibt Darya dazu nun ein klares Update: "Ich bleibe in Dubai." Offenbar fühlt sich das Model in seiner neuen Wahlheimat wohl – und das auch als Single.

Die beiden hatten den Umzug nach Dubai noch als Paar geplant und schienen anfangs fest entschlossen, sich dort zusammen eine Zukunft aufzubauen. Ob der ehemalige Make Love, Fake Love-Kandidat ebenfalls in Dubai bleibt oder wo er künftig leben wird, ist bislang nicht bekannt. Fabio postete vor wenigen Tagen kommentarlos ein Foto von einem Stapel Umzugskartons im Netz. Es könnte also gut sein, dass er die gemeinsame Wohnung Darya überlässt und sich selbst nach einer neuen Bleibe umsieht.

Die Trennung von Fabio und die damit verbundenen Herausforderungen scheinen Darya nicht unberührt zu lassen. Im Bademantel und ohne Make-up sprach sie kürzlich auf Instagram offen darüber, wie sehr sie das Liebes-Aus belastete: "Ich bin richtig erschöpft, ich bin richtig müde – obwohl ich neun Stunden geschlafen habe." Die GNTM-Bekanntheit erklärte, dass sie eigentlich viel zu erledigen hätte, sich aber zu nichts aufraffen könne. Auch das Essen fiel dem Model schwer: Sie habe zwar Hunger, aber keinen Appetit und sogar das Wassertrinken sei für sie eine Herausforderung gewesen.

Instagram / darya Darya Strelnikova, Februar 2025

Instagram / darya Darya Strelnikova und Fabio Knez, Juli 2025

Instagram / darya Darya Strelnikova, Model