An diesem royalen Event will Ex-Prinz Andrew bald teilnehmen

Andrew Mountbatten Windsor (65) wurde weitestgehend aus der Welt der Royals verbannt. Doch ein Event wird ihn am kommenden Freitag wieder mit Teilen der britischen Königsfamilie zusammenbringen. Gemeinsam mit seiner Ex-Frau Sarah Ferguson (66) wird er bei der Taufe seiner Enkelin Athena erwartet. Laut Mail on Sunday soll die Zeremonie am 12. Dezember in der Chapel Royal des St James's Palace stattfinden. Das Mädchen ist die Tochter von Prinzessin Beatrice (37) und ihrem Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (42).

Die Vorfreude auf das Fest wird allerdings von Spannungen überschattet. Berichten zufolge ist die Stimmung in der Familie angesichts von Andrews Anwesenheit gemischt. Eine Quelle sagte der Zeitung, dass die Beziehung zwischen Andrew und seiner Tochter Beatrice derzeit nicht herzlich sei. Doch die Britin habe ihn trotz der Distanz gebeten, an der Veranstaltung teilzunehmen, da sie wisse, wie wichtig ihm die Familie sei. Laut Insidern waren Gespräche mit König Charles (77) nötig, um seine Teilnahme zu ermöglichen. Zudem wurde bestätigt, dass Andrew auf offiziellen Tauffotos nicht zu sehen sein wird und den Kontakt mit den Kameras vermeiden wird, um weiteren medialen Wirbel zu umgehen.

Andrew musste in den vergangenen Wochen einige Niederlagen hinnehmen. Aufgrund seiner Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) wurden ihm bereits 2020 erste Aufgaben entzogen. Im November 2025 entschied sich sein Bruder Charles, ihm auch seinen Prinzentitel abzuerkennen. Seitdem ist das Amt des "Duke of York" unbesetzt – und das scheint sich auch erst einmal nicht zu ändern. "Der Titel Duke of York ist politisch unantastbar. Niemand in der Familie will etwas erben, das zum Synonym für Skandal geworden ist", berichtete ein Insider gegenüber OK!.

Anzeige Anzeige

Imago Prince Andrew trifft zur Requiem-Messe für die Duchess of Kent in der Westminster Cathedral ein

Anzeige Anzeige

IMAGO / PPE Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice, September 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Andrew und Sarah Ferguson