Peinliches Zusammentreffen: Fan bedrängte Harris Dickinson

Harris Dickinson (29) hat eine Erfahrung mit einem Fan im Flugzeug geschildert, die ihn zutiefst verstört hat. Der Schauspieler, bekannt aus dem erotischen Drama "Babygirl" mit Nicole Kidman (58), erklärte im Podcast "Happy Sad Confused", wie unangenehm die Aufmerksamkeit war, die ihm seit der Veröffentlichung des Films entgegengebracht wird. Während eines Fluges wurde er von einer Frau gebeten, für sie zu tanzen. Diese fügte anschließend höchst persönliche und unangebrachte Bemerkungen hinzu, die Harris sichtlich entsetzt zurückließen. "Das ist nicht okay. Ich will nichts über deine sexuellen Erfahrungen mit dieser Geschichte wissen", schilderte er.

Harris erklärte, dass er die Zusammenarbeit mit Regisseurin Halina Reijn und Nicole sehr geschätzt habe, die öffentliche Wahrnehmung des Films für ihn aber schwierig sei. Besonders während der Pressearbeit habe er erlebt, wie unangemessene Kommentare und Forderungen an ihn herangetragen wurden. Diese hätten oft die Grenzen des Akzeptablen überschritten, und er beklagt, dass männliche Schauspieler vor allem in jüngeren Jahren verstärkt solchen Situationen ausgesetzt seien. "Es ist, als sei es in Ordnung, das bei jungen Männern zu tun", so Harris. Auch wenn er den Film nicht bereue, kämpfe er seitdem mit der Art, wie seine Rolle und sein Image von einigen Fans reduziert würden.

Bereits vor einigen Monaten hatte Harris im Gespräch mit dem Magazin People offenbart, wie viel Respekt er vor der gemeinsamen Arbeit mit Nicole empfunden hatte. "Ich glaube, eine gewisse Unsicherheit hat uns geholfen, die Dynamik zwischen Chefin und Praktikant glaubwürdig darzustellen", erklärte der Brite rückblickend. Die Tatsache, dass die beiden vor Drehbeginn kaum Zeit miteinander verbrachten, habe sich laut Harris sogar positiv auf ihre Rollen ausgewirkt und die Anziehung auf der Leinwand verstärkt. Besonders beeindruckte ihn Nicoles Mut. "Sie ist wirklich mutig bei dem, was sie macht", schwärmte der Schauspieler. Die Oscar-Preisträgerin habe gezielt ausprobiert und bewusst Grenzen verschoben.

