Heiße Szenen: Harris Dickinson lobt Co-Star Nicole Kidman

Harris Dickinson (28) verriet, wie es war, mit Nicole Kidman (57) in "Babygirl" intime Szenen zu drehen. Der Film handelt von einer Geschäftsführerin, die ihre Familie und Karriere aufs Spiel setzt, als sie eine Affäre mit ihrem viel jüngeren Praktikanten beginnt. Im Gespräch mit Variety erinnerte sich Harris an die Vorbereitung der Affären-Szenen: "Nicole und ich haben sozusagen unser eigenes Ding gemacht, nachdem wir die Parameter festgelegt hatten, mit denen wir uns beide wohlfühlten." Er schwärmte von seinem Co-Star und nannte Nicole die "angenehmste, warmherzigste Darstellerin, der man gegenübersitzen kann."

Der 28-Jährige sprach auch über einen peinlichen Moment am Set, als er, ohne die Szene vorher zu proben, zu einem George Michael (✝53)-Song drauflos tanzen musste. "Halina legte den Song auf und sagte: 'Tanze einfach.' Also habe ich einfach ein bisschen gegroovt. Vielleicht hatte ich vorher ein bisschen Whiskey getrunken. Aber es war peinlich", erzählt er, wie die Regisseurin ihn in Verlegenheit brachte. Harris bewunderte deshalb Nicole umso mehr: "Sie gibt am Set den Ton an und macht es einem so einfach, verletzlich und lustig zu sein, weil sie so mutig ist. Sie ist so mutig, und sie macht Sachen, bei denen man denkt: 'Was zum Teufel ist das?' Man kann es sich nicht einmal vorstellen."

Harris hatte seinen Durchbruch mit seiner Rolle in dem Film "Beach Rats". Seitdem arbeitete er an vielen Projekten, darunter "Der Gesang der Flusskrebse" an der Seite von Daisy Edgar-Jones und "The Iron Claw" mit Zac Efron (37) und Jeremy Allen White (33). In dem Erotikthriller, der am 30. Januar in die Kinos kommt, trifft er nun auf Nicole und Antonio Banderas (64).

Anzeige Anzeige

Getty Images Antonio Banderas, Nicole Kidman, Harris Dickinson und Halina Reijn bei der Premiere von "Babygirl"

Anzeige Anzeige

Getty Images Harris Dickinson, Schauspieler

Anzeige Anzeige