Harris Dickinson soll seiner Rose einen Antrag gemacht haben

Harris Dickinson (28), der britische Schauspieler, der in der kommenden Beatles-Biopic-Filmreihe John Lennon (✝40) verkörpern wird, sorgt derzeit nicht nur wegen seiner Karriere für Schlagzeilen: Berichten zufolge soll er seiner langjährigen Freundin Rose Gray einen Antrag gemacht haben. Ein Insider plauderte gegenüber The Sun aus: "Harris ist schon seit vielen Jahren mit Rose zusammen. Für alle, die sie kennen, war es eine Frage des Wann, nicht des Ob, dass sie sich verloben würden. Er hat ihr vor einiger Zeit den Antrag gemacht und beide sind überglücklich." Offiziell bestätigt haben Harris und Rose ihre Verlobung bisher zwar nicht – die Britin trägt auf ihren neuesten Instagram-Fotos allerdings einen verdächtig großen Diamantring am Finger.

Der 28-Jährige und seine Liebste hatten sich in ihrer Schulzeit kennengelernt und sind seitdem ein Herz und eine Seele. Mit ihrer Hochzeit wollen sie sich aber trotzdem noch ein wenig Zeit lassen. "Sie haben nicht vor, sofort vor den Traualtar zu treten, aber es ist aufregend für sie beide. Sie sind die größten Fans des jeweils anderen und es ist, als wären sie füreinander geschaffen", so erklärt die Quelle.

Aktuell läuft es für beide auch beruflich äußerst erfolgreich: Rose begleitet die Sugababes als Support-Act auf ihrer aktuellen UK-Tour, während Harris neben seiner Bestätigung als John Lennon zuletzt mit der Hauptrolle in dem Thriller "Babygirl" an der Seite von Nicole Kidman (57) glänzte. Gemeinsam haben die beiden ihr kreatives Zusammenspiel bereits bewiesen, etwa als Harris Regie bei Roses Musikvideos führte. Zusammen mit ihrer Katze Misty Blue wohnt das Paar in einem Apartment in Ost-London und scheint sich dort mehr als wohlzufühlen.

Getty Images Rose Gray und Harris Dickinson im März 2018

Getty Images Harris Dickinson, Schauspieler

