Harris Dickinson war "nervös", Nicole Kidman zu treffen

Harris Dickinson (28) und Nicole Kidman (57) stehen für ihren neuen Film "Babygirl" gemeinsam vor der Kamera. In dem erotischen Thriller, inszeniert von Halina Reijn, übernimmt Nicole die Rolle der verheirateten CEO Romy Mathis, die eine gefährliche Affäre mit ihrem jungen Praktikanten Samuel, gespielt von Harris, eingeht. Der britische Schauspieler gab gegenüber dem Magazin People exklusiv zu, vor den gemeinsamen Dreharbeiten nervös gewesen zu sein: "Ich glaube, eine gewisse Unsicherheit hat uns geholfen, die Dynamik zwischen Chefin und Praktikant glaubwürdig darzustellen." Die beiden Stars hatten vor Drehbeginn nur wenig Gelegenheit, sich näher kennenzulernen, was, so Harris, letztlich dem Film zugutekam.

Besonders beeindruckt zeigte sich Harris von Nicoles unerschrockenem Einsatz beim Schauspiel. "Sie ist wirklich mutig bei dem, was sie macht", erklärte er bewundernd. Die Oscar-Preisträgerin, die für ihn gleichermaßen einschüchternd wie freundlich wirkte, setzte laut Harris bewusst darauf, Grenzen zu verschieben und Neues auszuprobieren. Für den Nachwuchsstar war die Arbeit mit Nicole eine lehrreiche Erfahrung, die er als "kontinuierlich bildend" beschrieb. Trotz der intensiven und herausfordernden Dreharbeiten habe die Zusammenarbeit von gegenseitigem Vertrauen und Freundlichkeit gelebt.

Für Harris, dem 2017 mit dem Indie-Film "Beach Rats" sein Durchbruch gelang, stellt "Babygirl" einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere dar. Abseits des Filmsets überrascht der junge Schauspieler mit einem ungewöhnlichen Werdegang: Vor seiner Zeit in Hollywood arbeitete er in unterschiedlichsten Jobs – vom Zeitungsjungen über einen als Pirat verkleideten Entertainer bis zum Mitarbeiter in einem Café. Heute sieht er diese Erfahrungen als wichtige Lektionen, die seinen Arbeitsstil geprägt haben. "Nichts kann dich auf diese Branche vorbereiten, aber es ist wichtig, sich an das zu erinnern, was einen antreibt", sagte Harris, der aktuell außerdem an seinem Regiedebüt arbeitet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole Kidman im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Harris Dickinson, Schauspieler

Anzeige Anzeige