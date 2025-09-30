Bluffen und Lügen: Das ist der Cast in der neuen ARD-Show

Die ARD hat mit "Werwölfe – Das Spiel von List und Täuschung" ein neues Reality-Format gestartet, das auf dem beliebten Gesellschaftsspiel "Die Werwölfe von Düsterwald" basiert. In einer abgelegenen Spielumgebung treten 13 Kandidaten gegeneinander an, verdeckte Identitäten zu entlarven und selbst unerkannt zu bleiben. Michael Kessler (58), Schauspieler und Comedian, fungiert dabei als Stimme der Show und führt die Zuschauer durch das spannende Geschehen.

Das Konzept der Sendung orientiert sich stark am Originalspiel, bei dem die Spieler in die Rollen von Dorfbewohnern und Werwölfen schlüpfen. Während die Werwölfe nachts heimlich agieren und Mitspieler ausschalten, versuchen die übrigen Bewohner tagsüber durch Diskussionen und Abstimmungen die Täter zu entlarven. Zu den Mitspielern gehören unter anderem Sandra, eine professionelle Pokerspielerin aus Portugal, Cyber-Security-Experte Mario, Mentalist Patrick und die Schachgroßmeisterin Elisabeth. Der weitere Cast ist ebenso vielfältig, darunter Rapper, Gamer, Extremsportler, Komiker und mehr – alle mit unterschiedlichen Taktiken, um sich gegen Täuschung und Misstrauen zu behaupten.

Das Format, das in Zusammenarbeit mit ITV Studios Germany in Frankreich entstand, dürfte für Fans von strategischen Spielen und Reality-TV gleichermaßen spannend sein. Mit der breiten Mischung an Persönlichkeiten verspricht die Show nicht nur psychologischen Tiefgang, sondern auch abwechslungsreiche Interaktionen. Die Zuschauer können sich auf hitzige Debatten, unerwartete Wendungen und einen spannungsgeladenen Kampf um den Sieg freuen. Seit dem 25. September sind die ersten Folgen in der ARD Mediathek verfügbar, während das Erste am 2. Oktober ab 22.50 Uhr die ersten zwei Episoden auch im linearen Fernsehen zeigt.

ARD/BR/SWR/stock.adobe.com/Homayoun Fiamor/Jackson Pearson/Aro/Victor/by-studio Werwölfe – Das Spiel von List und Täuschung

ARD/BR/SWR/ITV/Homayoun Fiamo Die Kandidaten in der ARD-Show "Werwölfe", 2025

Bild: ARD/BR/SWR/ITV/Homayoun Fiamo Die Kulisse der ARD-Show "Werwölfe", 2025

