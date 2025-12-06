Craig Davids Weg vom Sozialwohnungskind zu einem Millionär

Craig David (44), der heute auf ein geschätztes Vermögen von rund 14,5 Millionen Pfund (umgerechnet 16.563.856 Euro) blickt, hat eine unglaubliche Reise hinter sich: Vom Aufwachsen in einer Sozialwohnung auf dem Holyrood Estate nahe Southampton bis hin zu einer Karriere gespickt mit Top-10-Hits. Der Sänger reflektierte gegenüber Daily Mail: "Keiner hätte mir als Kind in unserer Sozialwohnung mit meiner Mutter sagen können, dass ich 25 Jahre später eine so lange Karriere haben würde." Kürzlich begeisterte der Musiker mit einem exklusiven Auftritt in Camberwell, Süd-London, wo er das familiengeführte Café Johnnies in einen Mini-Club verwandelte und den Fans eine Premiere seines neuesten Tracks "Every Neighbour Got Their Flava" bot.

Craig, der sein Debütalbum "Born To Do It" im Jahr 2000 aus seinem Schlafzimmer heraus schrieb, erinnerte sich an die prägenden Lektionen seiner Karriere: "Die schweren Zeiten geben einem Mut und Stärke", erklärte er. Er zeigt sich stolz darauf, keinerlei Entscheidungen auf seinem Lebensweg zu bereuen, betonte aber zugleich, dass genau diese Erfahrungen ihn zu dem gemacht haben, was er heute ist. Der neue Titel, der in Zusammenarbeit mit "Just Eat" entstand, ist nicht nur eine Hommage an seinen früheren Hit "What's Your Flava?", sondern steht auch für alltägliche Momente wie den Familienalltag oder die Vielfalt britischer Nachbarschaften.

Neben seiner beeindruckenden musikalischen Laufbahn gibt es eine tiefe emotionale Verbindung zu seinem Werdegang. Der Brite erinnert sich immer wieder an seine Wurzeln, kehrte dieses Jahr für eine Kampagne der Wohltätigkeitsorganisation Shelter sogar zurück in seine alte Wohngegend. Seine Bodenständigkeit und Dankbarkeit scheinen ihn trotz des Erfolgs nie verlassen zu haben. "Dass ich heute hier stehen kann, verdanke ich jeder Entscheidung, egal ob richtig oder falsch", so der Künstler, der mit seinen Fans nicht nur seine Musik, sondern auch seine inspirierende Lebensgeschichte teilt.

Anzeige Anzeige

Imago Craig David im November 2025 in Manchester

Anzeige Anzeige

Imago Craig David bei einem Auftritt in Manchester, November 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Craig David im März 2020