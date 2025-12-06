Haben Jennifer Iglesias und Hati Suarez sich vertragen?

Die Wogen zwischen den Reality-TV-Stars Jennifer Iglesias (27) und Hati Suarez haben sich auch Wochen nach ihrer Auseinandersetzung beim Fame Fighting nicht geglättet. Bei der Pressekonferenz vor dem Event sorgte Hati für Entsetzen, als sie ihrer Konkurrentin Wasser ins Gesicht spuckte. Später triumphierte Hati im Boxring über Jennifer. Doch wie steht es heute um eine Versöhnung? Jennifer macht nun gegenüber Promiflash deutlich: "Nein, ich akzeptiere auch keine Entschuldigung, bis heute."

Die Enttäuschung sitzt noch immer tief: "Also für mich ist es halt so, sie wollte ihre Show machen, hat ihre Grenze nicht gekannt und wollte übertreiben", erklärte sie im Gespräch mit Promiflash. Die Ereignisse im Rahmen des Box-Events haben für Jennifer wohl eine klare Grenze überschritten, die nicht mit einer einfachen Entschuldigung aus der Welt zu schaffen ist. Offenbar sitzen die Emotionen bei beiden Frauen nach dem Vorfall noch immer tief, eine Aussprache hat bisher also nicht stattgefunden.

Auch Hati zeigte sich bisher nur wenig versöhnlich. "Ich bereue gar nichts", erklärte der Reality-TV-Star schon zuvor im Gespräch mit Promiflash. Die Rivalität hatte sich rund um das Event, die Pressekonferenz und den Fight spürbar aufgeladen. Der Boxkampf selbst wurde groß begleitet und sorgte mit dem klaren Ende zugunsten von Hati für reichlich Gesprächsstoff. Ob es jemals zu einer Versöhnung kommen wird, bleibt abzuwarten.

Collage: RTL II, RTLII Hati Suarez und Jennifer Iglesias, Realitystars

Imago Jennifer Iglesias und Hati Suarez, Fame Fighting 2025

Imago Jennifer Iglesias bei Fame Fighting 2025