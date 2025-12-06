Starke Resonanz: ARD-Show "Werwölfe" bekommt zweite Staffel

Die Reality-Variante des Gesellschaftsspiels "Werwölfe" kam bei den ARD-Zuschauern überraschend gut an. Sogar so gut, dass der öffentlich-rechtliche Sender nun eine zweite Staffel bestellt. Wie unter anderem Quotenmeter berichtet, sammelte die Sendung "Werwölfe – Das Spiel von List und Täuschung" über fünf Millionen Abrufe im hauseigenen Streaming-Portal. Grund genug, in eine zweite Runde zu gehen. "Der Erfolg von 'Werwölfe' zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind: Öffentlich-rechtlich kann auch Reality- und Streaming-Unterhaltung. Davon wollen wir im nächsten Jahr noch mehr sehen", freut sich der ARD-Unterhaltungskoordinator Andreas Gerling im Gespräch.

"Werwölfe" ist ein Spiel, in dem es darum geht, geschickt zu täuschen, um seine Gruppe – entweder die Werwölfe oder die Dorfbewohner – zum Sieg zu führen. In der Show versammelten sich ausnahmsweise keine bereits bekannten Gesichter aus dem Reality-TV, sondern völlige Fernseh-Neulinge. Als Erzähler und damit auch Spielleiter fungierte Comedian Michael Kessler (58). Die Mitspieler kamen aus allen beruflichen Bereichen und aus ganz Deutschland: Mit dabei war unter anderem die Profi-Pokerspielerin Sandra, der Cyber-Security-Experte Mario und der Mentalist Patrick. Ob es in der zweiten Staffel ein Wiedersehen mit bereits bekannten Gesichtern geben wird, ist noch nicht bekannt.

Die Regeln von "Werwölfe" basierten auf dem Spiel "Die Werwölfe vom Düsterwald" von den französischen Spieleentwicklern Philippe des Pallières und Hervé Marly. Die Mitspieler der Sendung schlüpften auch hier in die unterschiedlichen Rollen. Dabei weiß keiner, wer aus der Gruppe welche Rolle spielt. Ziel der Werwölfe ist es, im Dorf ihr Unwesen zu treiben und dabei unentdeckt zu bleiben. Die Dorfbewohner müssen die Werwölfe mithilfe von Figuren mit speziellen Fähigkeiten enttarnen. Das Gesellschaftsspiel gibt es bereits seit 2001 und wurde ein derartiger Hype, dass sogar Netflix nicht daran vorbeikam: 2024 produzierte der Streaming-Gigant einen Spielfilm mit dem französischen Filmstar Jean Reno (77) in der Hauptrolle.

ARD/BR/SWR/stock.adobe.com/Homayoun Fiamor/Jackson Pearson/Aro/Victor/by-studio Werwölfe – Das Spiel von List und Täuschung

ARD Das Erste/Julia Feldhagen Micheal Kessler als Erzähler der neuen Show "Werwölfe – Das Spiel von List und Täuschung"

Stanislav Honzik/Netflix Jean Reno in "Die Werwölfe vom Düsterwald" , 2024