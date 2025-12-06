So reagierte Reality-Bubble auf Tobias Pietreks Beziehung

Tobias Pietrek hat sein Liebesglück gefunden und ist mit seiner Freundin Mina auf Wolke sieben. In einem Gespräch mit Promiflash zeigte sich der Realitystar begeistert von den positiven Reaktionen, die die Bekanntgabe seiner Beziehung hervorgerufen hat. "Also, ich bin unfassbar überrascht, wie toll die ganze Resonanz ist", erzählte Tobias sichtlich gerührt. Besonders die Unterstützung aus der sogenannten Reality-Bubble habe ihn beeindruckt: "Viele Leute aus der Reality-Bubble haben uns ihre Glückwünsche ausgesprochen, und das freut mich wirklich sehr." Diese Wertschätzung scheint ihm viel zu bedeuten, wie er weiter betonte.

Die Reaktionen seien nicht nur warm, sondern auch ein Zeichen dafür, wie er unter Kollegen wahrgenommen wird. "Es zeigt irgendwie auch, was für ein Standing ich vielleicht auch bei gewissen Leuten habe", so Tobias gegenüber Promiflash. Gerade aus der Szene, in der öffentliches Echo oft laut ist, bedeute diese positive Welle ein starkes Signal. Der frisch Verliebte macht außerdem deutlich, worum es ihm im Kern geht: "Es ist einfach schön, dass die Leute mir das einfach wünschen oder mir das gönnen, dass ich einfach glücklich bin mit einer Frau."

Vor wenigen Tagen hatte Tobias sein Liebesglück bereits ganz offiziell gemacht. Mit einer süßen Bilderreihe auf Instagram zeigte er sich eng umschlungen mit Mina. Die beiden Turteltauben lachten und kuschelten sich aneinander, auf einigen Schnappschüssen küssten sie sich sogar. Dazu schrieb der Realitystar vielsagend: "Chapter – wir." Die Hashtags wie "love", "Liebe", "wir" und "Couplegoals" machten deutlich, wie glücklich Tobias und seine Freundin sind. Unter dem romantischen Post sammelten sich schon kurz darauf zahlreiche Glückwünsche.

Instagram / tobiismile Realitystar Tobias Pietrek mit seiner Freundin Mina

