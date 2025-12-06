Darum zeigen Cedric Beidinger und Eliza Klenner Tochter Leni

Cedric Beidinger (32) und Eliza Klenner geben Einblicke in ihren neuen Familienalltag – und erklären, warum ihre kleine Leni im Netz zu sehen ist. Vor rund zwei Monaten kam die Tochter der beiden zur Welt, seither taucht das Baby gelegentlich in ihren Social-Media-Posts auf. Im Gespräch mit Promiflash macht Eliza klar, dass diese Entscheidung bewusst getroffen wurde und ohne großes Kalkül geschah. Sie betonen, dass sie als Paar entschieden haben, Leni zu zeigen – aber nicht um jeden Preis.

Eliza fasst ihre Haltung folgendermaßen zusammen: "Wir haben einfach gesagt, wir lassen uns selber darauf ein, wenn wir darauf Lust haben. Und dann haben wir gesagt, wir machen es." Einen konkreten Anlass habe es nicht gegeben, erklärt die Social-Media-Bekanntheit weiter: "Es hatte keinen Grund, weswegen wir sie nicht zeigen. Die Großen zeigen wir auch, wenn sie wollen. Natürlich kann Leni das noch nicht entscheiden, da gehen die Meinungen sehr weit auseinander, aber für uns haben wir entschieden, dass wir sie zeigen." Cedric ergänzt im selben Promiflash-Interview, dass Zurückhaltung wichtig bleibt: "Wir werden sie jetzt nicht so präsent in die Kamera halten, sondern sie ist einfach dabei." Eliza stellt zudem klar, worum es ihnen inhaltlich geht: "Sie ist halt nicht Fokus von unserem Stream oder Fokus von unserem Instagram-Account, sondern sie gehört einfach zu unserem Leben dazu."

Schon während der spannenden Stunden vor der Geburt hielten die beiden ihre Community ständig auf dem Laufenden. Eliza meldete sich sogar noch aus dem Kreißsaal und gab Entwarnung: Mutter und Kind gehe es gut. Mit "Von mir aus kann es losgehen" zeigte sich die Influencerin damals bereit für das große Abenteuer. Kurz nach der Entbindung gab Cedric die frohe Nachricht gegenüber Promiflash offiziell bekannt. Ein erstes Video nach der Geburt zeigte dann, wie Cedric liebevoll sein Baby wickelte – ein Moment, der bei den Fans für viele emotionale Reaktionen sorgte.

Anzeige Anzeige

Imago Cedric Beidinger und Eliza Klenner, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Cedric Beidinger Eliza Klenner und Cedric Beidinger

Anzeige Anzeige

Instagram / cedricbeidinger Cedric Beidinger und Eliza Klenner mit ihrer gemeinsamen Tochter